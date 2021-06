GreedFall: Gold Edition erscheint am 30. Juni // Neue Details zur Erweiterung „The Vespe Conspiracy“

GreedFall, das beliebte Fantasy-RPG-Erlebnis von Spiders Studio und Focus Home Interactive, erscheint am 30. Juni als Gold Edition und bietet verbesserte Grafik mit einer Auflösung von bis zu 4K, schnelleren Ladezeiten und optimierter Performance auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S! Die Gold Edition enthält das Basisspiel und die neue Erweiterung The De Vespe Conspiracy. Diese Erweiterung enthält ein brandneues Abenteuer in den unerforschten Landen von Teer Fradee, mit neuen Gegnertypen, Ausrüstungsgegenständen und einer wendungsreichen Story, welche die gefeierte Geschichte von GreedFall weiter ausbaut.

Die GreedFall: Gold Edition erscheint am 30. Juni für PlayStation 5 und Xbox Series X im Handel.

Das komplette Originalspiel mit einer brandneuen Erweiterung!

In einer neuen Welt kann das Schicksal anders gestaltet werden. Spieler können sich mit Gefährten und ganzen Fraktionen anfreunden – oder sie verraten. Unzählige Möglichkeiten, brandneue Quests sowie eine lebende und sich entwickelnde Welt warten im dieser Core-RPG-Erfahrung.

The De Vespe Conspiracy erweitert die beliebte Welt und Geschichte von GreedFall und lädt Fans ein, eine bisher unentdeckte Region von Teer Fradee zu betreten und eine brandneue Intrige zu spinnen. In einem Netz aus Lügen, Manipulation und Geheimnissen, wird die Verschwörung aufgedeckt, die das Gleichgewicht der Macht bedroht. Spieler erforschen eine unbekannte Region der Insel, kämpfen gegen seltsame neue Bestien, werten Ihre Ausrüstung mit neuen Upgrades auf und stellen sich auf Ihrer Jagd nach der Wahrheit einer bösartigen neuen feindlichen Fraktion.

Die GreedFall: Gold Edition und die Erweiterung The De Vespe Conspiracy erscheinen am 30. Juni für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Am selben Tag erscheint GreedFall: Gold Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S im stationären Handel. Darüber hinaus ist ein kostenloses Upgrade für Besitzer des Spiels auf PS4 und Xbox One verfügbar – bereits vorhandene Spielstände können übernommen werden. Die Next-Gen-Version bietet bis zu 4K-Auflösung, stark verbesserte Grafik, schnellere Ladezeiten und 60 FPS im Performance-Modus auf Xbox Series X|S und PS5.