Geheimakte 3 ab sofort im App Store (iOS)

Animation Arts veröffentlicht heute das Finale der preisgekrönten Geheimakte-Serie im iOS App Store für mobile Geräte.

Geheimakte 3 ist die Fortsetzung der erfolgreichen Geheimakte-Serie, und bringt endlich Nina und Max auf den Touchscreen zurück.

Das Spiel ist ab sofort als Premium App (5,49 EUR) erhältlich. Der Preis umfasst das gesamte Produkt und die App enthält keine weiteren in game Kaufmöglichkeiten oder zusätzliche Episoden.

Über Geheimakte 3 iOS:

Kurz nach der Ankündigung ihrer Hochzeit erfährt das Adventure-Traumpaar Nina und Max wieder einmal, dass das Leben seinen ganz eigenen Regeln folgt. Die Märchenhochzeit rückt in weite Ferne, als Max von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei in seiner Berliner Wohnung verhaftet wird. Nina kann nur tatenlos zusehen, wie ihr Geliebter abgeführt wird. Doch im Vorbeigehen raunt er ihr eine verschlüsselte Botschaft zu. Noch unter Schock stehend, begibt sich Nina nun auf die Suche nach ihrem Verlobten. Sie stößt auf eine uralte Verschwörung, die die Menschheit an den Rand der Vernichtung zu bringen droht. Stehen die aktuellen Geschehnisse möglicherweise mit den Ereignissen aus Tunguska in Verbindung? Hängt das Schicksal der gesamten Menschheit von Ninas Erfolg ab? Gelingt es ihr Max zu retten oder wiegt das Schicksal vieler schwerer als ihr persönliches Glück? Diese spannenden Fragen beantwortet Geheimakte 3 jetzt endlich auch auf mobilen Geräten!

FEATURES: