Games with Gold – Diese Spiele gibt es im März gratis

Im März warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielst.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion

In Adventure Time: Pirates of the Enchiridion setzt Du die Segel und stichst gemeinsam mit den Helden Finn, Jake, Marceline und BMO in See. Decke auf, warum das mystische Land von Ooo unter Wasser steht und freunde Dich mit seinen Bewohnern an. Dabei erkundest Du malerische Landschaften und bekämpfst fiese Piraten, um das Geheimnis hinter der rätselhaften Überflutung zu erfahren. Adventure Time: Pirates of the Enchiridion ist vom 1. bis 31. März auf Xbox One verfügbar.

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2

Der Kampf um die Vorstadt zwischen Untoten und Grünzeug erreicht in Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 eine neue Dimension. Dr. Zomboss hat seine Untoten-Armee bis an die Zähne aufgerüstet, doch auch die Pflanzen sind bereit für eine Offensive! Wähle eine Seite und stelle Dich dem Kleingarten-Krieg – wahlweise im Multiplayer mit bis zu 24 Spielern, im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern oder solo. Plant vs. Zombies Garden Warfare 2 ist vom 16. März bis 15. April auf Xbox One verfügbar.

Star Wars Republic Commando

In Star Wars Republic Commando kämpfst Du als Hüter für Recht und Ordnung gegen die wachsenden Unruhen der Galaxie. Zur Zeit der Klon-Kriege infiltrierst Du als Leiter einer Elite-Einheit feindliche Basen und beseitigst die Feinde der Republik. Die beste Rückendeckung dafür sind Deine treu ergebenen Einheiten, mit deren Hilfe Du die Separatisten zurückschlägst. Star Wars Republic Commando ist vom 1. bis 15. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Metal Gear Rising: Revengeance

In Metal Gear Solid: Revengeance erlebst Du die packende Geschichte um eine der beliebtesten Figuren des Metal Gear-Universums. Spiele als Cyber-Ninja Raiden, der in seiner Kindheit zu einer perfekten Waffe – halb Mensch, halb Maschine – umfunktioniert wurde und ermögliche ihm die lang ersehnte Rache. Setze Dein Hochfrequenz-Katana gegen feindliche Cyborgs ein und decke eine weitreichende Verschwörung auf, die die Sicherheit der gesamten Welt bedroht. Metal Gear Rising: Revengeance ist vom 16. bis 31. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Quelle: Xbox Pressemitteilung