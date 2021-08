Fashion Police Squad bei uns in der Preview

Als ich den Beta-Key von Fashion Police Squad bekommen habe, habe ich mich erst über den Titel und die Prämisse des Spiels lustig gemacht. Ich muss jedoch zugeben, dass ich viel zu schnell geurteilt habe. Um es vorweg zu nehmen: Fashion Police Squad von Mopeful Games ist ein toller Shooter! Warum, soll euch diese Preview darlegen.

Jeder hat gut auszusehen

In Fashion Police Squad übernehmt ihr die Kontrolle von Offizier 1373, einem Fashion Polizisten, der für seinen Job durch die Hölle gehen würde. Mit verschiedenen Waffen und einem klaren Verstand ist es euer Job, den Modeverbrechen in der Stadt Einhalt zu gebieten.

Egal ob mit der 2DYE4 Carbine Elite Farbe verteilen bzw. Farbe aufsaugen, mit der TailorMade Nädel verschießen oder mit Belt of Justice Unruhstiftern eine Hose anziehen, es gibt viel zu tun. Alle Waffen fühlen sich fantastisch an und sorgen mit wuchtigem Trefferfeedback für zufriedenstellende Kämpfe.

Neben Schießen könnt ihr aber auch durch die linearen Level Springen. An einigen Stellen im Level warten nämlich Jump ’n‘ Run Passagen auf euch, die sich nicht nur präzise Spielen, sondern auch noch mit Items am Ende für lohnenswerte Hüpfeinlagen sorgen. Auch kann der zuvor erwähnte Belt of Justice als Greifhacken genutzt werden, um sich von Stange zu Stange über die Stadt hinwegzuschwingen.

Doom, aber mit Unternehmen

Das ganze spielt sich nicht nur wie die alten Doom-Teile, es übernimmt auch die Mischung aus Pixelfiguren und 3D-Objekten. Der Unterschied: Das Spiel setzt nicht auf düstere Umgebungen, sondern eine Stadt voller großer Konzerne und verwinkelter Gassen. Der Stil des Spiels ist zwar nicht neu, konnte bei mir zumindest mit seinem knuffigen und doch auch moderneren Look Eindruck hinterlassen.

Generell setzt das Spiel stark auf stilistische Mittel, die einen an zeitgenössische Mode und Ausdrucksweise erinnern. Sind Gegner „besiegt“ erstrahlen sie in neuer Mode und freuen sich mit einem lauten „Amazing“ oder „Sexy“ über ihren neuen Look. Das Ganze ist nicht nur sehr kreativ, sondern wirkt auch sehr schlüssig mit den anderen Design-Entscheidungen des Spiels. Rüstung im Spiel, wird zum Beispiel Swag genannt und Level enden mit einem Catwalk, durch welchen ihr alle von euch umdesignten Charaktere noch einmal auf dem Laufsteg zusehen bekommt.

Auch wirkt das sogenannte Fab Slap Powerup im Spiel zuhause. Wenn ihr eine bestimmte Menge an Gegnern besiegt habt, könnt ihr mit Q das Fab Slap Powerup aktivieren. Mit diesem könnt ihr auf Gegner zudashen und sie in einem Schlag umgestalten.

In der Beta konnten wir 2 normale Level und ein Bosslevel absolvieren. Der Boss mit dem Namen CEO Hugo Bauss war nicht nur stylisch in Szene gesetzt, sondern hat vom Spieler alles gelernte abverlangt. Während andere Spiele beim Bossdesign scheitern, konnte der Boss in der Fashion Police Squad Beta vor allem dahingehend punkten, dass wir jede Waffe gekonnt einsetzten mussten.

Auch die Fashion Polizei macht mal Fehler

Trotz dessen, dass mich die Beta von Fashion Police Squad bis hierhin komplett begeistert hat, gibt es doch zwei Dinge, die meiner Meinung nach bis zum Release gerne ausgebessert werden könnten.

So sind die Dialoge zwischen den Charakteren anfangs noch recht witzig gestaltet, jedoch fangen sie auch sehr schnell an zu nerven und werden eher langweilig als unterhaltsam. Auch enthält das Spiel mit dem Absperrband eine Art Tür, die nur mit der farblich dazu passenden Schere durchschnitten werden kann. Zwar passt diese „Tür“ in den gewählten Stil des Spiels, es ist aber irgendwie merkwürdig, dass der eigene Charakter nicht einfach drüber hüpfen kann. Vielleicht gäbe es hier ja noch eine andere Art der „Tür“.

Fazit:

Trotz den zwei Kritikpunkten am Ende dieser Preview ist Fashion Police Squad ein unglaublich unterhaltsamer Shooter, der abseits des Shooter Gameplays vor allem mit dem Stil und den Jump ’n‘ Run Elementen für Begeisterung sorgt. Da wir bisher nur 3 Level spielen konnten, lässt sich natürlich noch nicht absehen, ob die finale Version des Spiels genauso gut sein wird. Zumindest haben wir optimistisch ein Auge auf den finalen Release.

Fashion Police Squad erscheint 2022 via Steam