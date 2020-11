Dungeons 3 für kurze Zeit gratis

Wie eigentlich jede Woche, wird es wieder mal Zeit für ein kostenloses Spiel im Epic Games Store. Eigentlich war für diese Woche das Spiel Wargame: Red Dragon geplant, jedoch gab es hier eine kleine Planänderung. Dungeons 3 ist das neue Spiel und kann ab jetzt im Epic Games Store gedownloadet werden. Dieses kann nach einmaligem Download für immer behalten werden. Es gilt natürlich schnell zu sein, da das Spiel nur bis zum 12. November kostenlos erhältlich ist. Wargame: Red Dragon erscheint zu einem späteren Zeitpunkt als Gratistitel.

In Dungeons 3 bemächtigt sich das machthungrige Böse der jungen Dunkelelfenpriesterin Thalya, die seine Kreaturen in den Kampf gegen das Gute führen soll, während es selbst bequem vom heimischen Dungeon aus die Strippen zieht. Mit Thalya an der Spitze und der geballten Macht des Bösen als Unterstützung machst du dich auf, die Welt im Namen des Dungeon Lords zu erobern.

Entfessele deine dunkle Seite und schaffe mit einer riesigen Auswahl an Räumen, Fallen und Strukturen einen einzigartigen unterirdischen Dungeon. Stelle die furchterregendste Armee auf, die die Welt je gesehen hat. Wähle aus ekelhaften Kreaturen, wie Orks, Succuben, Zombies und noch vielen mehr. Wenn deine Streitmacht bereit ist, erhebe dich aus der Dunkelheit und führe deine Armee ans Licht der Oberwelt, wo du das Land verdirbst und allem, was auch nur entfernt heldenhaft, niedlich oder nach Einhorn aussieht, den Garaus bereitest.

Zum ersten Mal in der Dungeons-Reihe gibt es zufällig erstellte Level, so dass keine zwei Spielsitzungen gleich sind – unendlicher Spaß für jeden bösen Eroberer! ( © Epic Games

Nächste Woche wird The Textorcist: The Story of Ray Bibbia im Store gratis erhältlich sein!