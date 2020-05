Dragon Ball FighterZ – Goku (Ultra Instinct) Trailer

Bandai Namco und Arc System Works veröffentlichen einen Trailer für den nächsten Download Kämpfer für Dragon Ball FighterZ.

Ein neuer Goku kommt in das Anime Prügelspiel, diesmal in der Ultra Instinct Form. Ultra Instinct Goku erscheint am 22. May für Dragon Ball FighterZ für 4,99 € oder im Season 3 Pass für 19,99 €. Der dritte Season Pass enthält neben Goku (Ultra Instinct) und Kefla noch drei weiter Kämpfer, die noch nicht bekannt sind.

Dragon Ball FighterZ ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.