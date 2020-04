Die nächste Phase von Project xCloud beginnt jetzt

Ab sofort startet die nächste Phase, die Project xCloud noch mehr Spielern auf der ganzen Welt zugänglich macht. Wie wir am 7. April angekündigt haben, bringen wir die Project xCloud-Preview für Android nach Westeuropa und freuen uns bekannt zu geben, dass das Team ab sofort damit beginnt, Einladungen für die Preview in Deutschland zu verteilen.

„Wir freuen uns sehr auf zahlreiche neue Spieler in ganz Westeuropa, die Project xCloud ausprobieren und uns dabei helfen, die Zukunft des Game-Streaming zu gestalten. Dabei beobachten wir in Partnerschaft mit dem Azure-Team von Microsoft aktiv die Auswirkungen von COVID-19 auf die Internet-Performance in Westeuropa. Wir gehen beim Ausrollen der Preview in jedem Land wohlüberlegt vor, beginnen mit einer kleinen Zahl von Teilnehmern und steigern diese erst im Laufe der Zeit, um eine übermäßige Belastung der regionalen Bandbreite zu vermeiden“, so Catherine Gluckstein, GM & Head of Product für Project xCloud.

So meldest Du Dich an

Alle Interessenten aus Deutschland registrieren sich unter diesem Link für die Teilnahme an der Project xCloud-Preview für Android. Für eine Teilnahme benötigst Du:

ein Microsoft-Konto sowie ein Xbox Gamertag. Falls Du derzeit noch kein Microsoft-Konto oder keinen Xbox Gamertag besitzt, wirst Du unter diesem Link fündig.

Microsoft-Konto diesem Link ein Android-Telefon oder -Tablet mit Android 6.0 oder höher mit Bluetooth Version 4.0.

einen Bluetooth-fähigen Xbox One Wireless Controller. In diesem Support-Artikel liest Du nach, ob Dein Xbox One Controller Bluetooth unterstützt.

Support-Artikel Zugriff auf eine Wi-Fi- oder mobile Datenverbindung, die eine Bandbreite von 10 Mbit/s unterstützt – ähnlich wie Videostreaming. Wenn Du Wi-Fi verwendest, ist eine 5Ghz-Verbindung empfehlenswert.

Ein paar kurze Erinnerungen: