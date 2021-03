Creature in the Well: Kostenlos bei Epic

Ihr mögt Flippern, doch euer Retroautomat hat den Geist aufgegeben? Wenn ihr jetzt noch auf Schwertkünste steht und eine kleine Herausforderung sucht, haben wir gute Nachrichten für euch! Denn ab dem 25. März findet ihr Creature in the Well kostenlos im Epic Games Store. Dieses Angebot ist allerdings nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Seid also schnell und sichert euch den Titel ab Donnerstag bis spätestens zum 01. April.

Flipper-Action mal anders

Bei Creature in the Well handelt es sich um einen Dungeon Crawler der etwas anderen Art. Während ihr euch zwar wie gewohnt in alter Hack-and-Slash Manier und in Vogelperspektive durch die Level metzelt, müsst ihr gleichzeitig euer Schwert nutzen, um Energiekugeln aufzuladen und von Objekten abprallen zu lassen, damit die schlummernden Riesenmaschinen erwachen können. Diese Spielmechanik wurde von klassischen Flipperautomaten inspiriert, die es heutzutage zwar kaum noch irgendwo geben mag, welche jedoch als „Pinnball“-Spiel für jedermann zugänglich sind.

Grundsätzlich versucht ihr bei Creature in the Well als die letzte RBT-K Einheit, die ihr seid, in die Tiefen eines Berges in der Wüste vorzudringen und dort eine uralte Anlage wieder mit Energie zu versorgen. Damit dieses Vorhaben aber nicht zum Kinderspiel wird, werdet ihr nebenbei noch von einem verzweifelten Wesen heimgesucht. Könnt ihr sämtliche Gefahren überwinden und das Dorf Mirage aus den Fängen des tödlichen Sandsturms befreien?

Ob dieser Dungeon Crawler wirklich etwas für euch ist, findet ihr durch den Trailer heraus: