Close to the Sun erscheint morgen auf Steam and GOG

Wired Productions und das führende italienische Studio Storm in a Teacup haben bekanntgegeben, dass das Horror-Adventure Close to the Sun am 5. Mai auf Steam und GOG erscheint.

Close to the Sun wird via Steam für €14.90, mit 25% Rabatt in der ersten Woche verfügbar sein. Nach dem Launch beträgt der Preis €19.99. Spieler können das Spiel ebenfalls bei GOG zum selben Preis erwerben. Zudem ist das Spiel bei ausgewählten Anbietern auch in physischer Version verfügbar.

Die Digital Deluxe Version, die zeitgleich mit der Standard-Edition erscheint, enthält 10€ an zusätzlichem Inhalt (Soundtrack und digitales Artbook) und ist für 24,99€ verfügbar.

„Wir freuen uns, das schockierende First-Person-Adventure von Storm in a Teacup nun endlich auf Steam und GOG zu veröffentlichen“, sagt Leo Zullo, Managing Director bei Wired Productions. „Close to the Sun bietet alles, was das Horror-Herz begehrt: ein originelles Setting mit schön gerenderten Schauplätzen, eine dichte Atmosphäre und Momente, die den Spieler vor Schreck aus der Haut fahren lassen.“

Carlo Ivo Alimo Bianchi, CEO und Gründer von Storm in a Teacup fügt hinzu: „Close to the Sun ist etwas Besonderes für uns. Die Helios und ihre Geheimnisse haben bereits eine Menge Spieler auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen, aber so viele warten noch darauf, es über Steam und GOG spielen zu können. Und jetzt ist es endlich soweit! Wir hoffen, alle neuen Spieler haben viel Spaß dabei, Rose bei der Suche nach ihrer Schwester zu helfen und die Geheimnisse aufzudecken, die im Inneren von Nikola Teslas gigantischen Schiff auf sie warten.“

Close to the Sun ist in einer alternativen Version des 19. Jahrhunderts angesiedelt, in der der berühmte Erfinder und Futurist Nikola Tesla sein schockierendes Potential verwirklichen konnte. Das mit der Unreal Engine 4 erstellte Horror-Adventure lockt die Spieler auf die Helios – ein gigantisches Forschungs-Schiff voller Horror und Geheimnisse. Die Heldin Rose sucht das so majestätisch wie mysteriöse Schiff nach ihrer Schwester ab. Wo ist Ada und was ist passiert? Die weiten Hallen sind wie leergefegt, der Gestank verrottenden Fleisches hängt in der Luft. Stille. Ein einzelnes Wort steht quer über den Eingang geschrieben…QUARANTÄNE!

Das Spiel von Publisher Wired Productions und Entwickler Storm in a Teacup ist für PC auch im Epic Games Store erhältlich, außerdem für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Die Collector’s Edition gibt es auf http://wiredproductions.com/close-to-the-sun-collectors. Weitere Informationen sind auf der Website und auf Facebook verfügbar