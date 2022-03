In unserem neuesten YouTube-Video schauen wir uns das ‘Bundle for Ukraine’ an und spenden für einen guten Zweck!

Itch.io beschreibt das Bundle auf folgende Weise:

Die Menschen in der Ukraine werden angegriffen. Als Spieleentwickler wollen wir neue Welten erschaffen, nicht die, die wir haben, zerstören. Deshalb haben wir uns zusammengetan, um dieses Wohltätigkeitspaket zu präsentieren und den Ukrainern zu helfen, diese Tortur zu überleben und nach dem Ende des Krieges wieder auf die Beine zu kommen. Dieses Anliegen hat bei Entwicklern auf der ganzen Welt Anklang gefunden, so dass unser Paket fast 1.000 Spiele, Tabletop-Rollenspiele, Bücher usw. enthält.

Mehr als 700 Autoren haben sich zusammengeschlossen, um ihre Arbeit zu spenden. Alle Erlöse aus diesem Paket werden zwischen den folgenden Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt:

International Medical Corps leistet medizinische Hilfe in der Region. Die Kosten für die Mittelbeschaffung sind sehr gering (1 % der Einnahmen). 89 % der Spenden gehen in die medizinische Hilfe und 10 % in die Verwaltung.

Voices of Children, eine ukrainische Organisation, die Kindern hilft, die Schrecken des Krieges zu bewältigen, PTBS zu überwinden, sich wieder an die Schule zu gewöhnen und wieder Kind zu sein. Sie haben während des Krieges auch viel spontane Basisarbeit geleistet, z. B. bei der Einrichtung von Unterkünften geholfen. Wir hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist und sie mit der Arbeit beginnen können, die Herzen dieser Kinder zu heilen.

Von diesen fast 1.000 Produkten waren mehr als 600 noch nie zuvor in einem großen Paket enthalten. Mehrere prominente Entwickler und Verlage haben sich bei itch.io speziell für dieses Paket angemeldet. Und es ist für jeden etwas dabei – wir haben fast 600 digitale Videospiele, über 300 analoge Tabletop-Rollenspiele und Dutzende von Asset-Packs, Büchern, Zines und Comics, Soundtracks/Musik und eine Vielzahl anderer Produkte. Einzigartig an diesem Paket ist auch, dass wir nur bezahlte Produkte zugelassen haben.

Wir haben den Mindestbetrag niedrig gehalten, aber wir empfehlen Ihnen dringend, mehr als den Mindestbetrag zu bezahlen, wenn Sie es sich leisten können. Alle Erlöse werden 50/50 zwischen den Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt.

Wir stehen an der Seite der Ukrainer und aller Menschen auf der Welt, die den Krieg verabscheuen.

Wir danken Ihnen.