Mit Bloodborne PSX bekamen wir dieses Jahr bereits ein Reimagining der ersten Stunden des bekannten PlayStation Spiels. Nicht nur wurde das Spiel von Fans gut angenommen, auch haben viele YouTube das Fan-Projekt in den Himmel gelobt. Hinter dem Projekt steckt die Entwicklerin Lilith Walther, die nun direkt das nächste Spiel angekündigt hat. Bloodborne Kart heißt dieses und soll ein Arcade Racer im Stile von Mario Kart werden. Als Setting, dient das uns bekannte Yharnam, welches die Entwicklerin in Bloodborne PSX bereits mit neuem Leben gefüllt hat. Zudem soll auch diesmal wieder die Grafik an ein PlayStation 1 Titel erinnern.

Weiterhin hat Lilith Walther einen ersten Teaser von Bloodborne Kart auf YouTube geteilt. Dieser zeigt den “Jäger” auf ein Motorrad steigen. Mehr ist leider noch nicht zu sehen, wir erwarten aber in naher Zukunft noch keine genaueren Informationen, da die Entwicklerin das Ganze alleine stemmt. Zumindest hofft sie selbst, die Entwicklung wird nicht lange dauern. Wenn ihr mehr erfahren wollt, dann folgt doch einfach ihrem Thread auf Twitter!

Hier gibt es den ersten Teaser: