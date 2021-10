Apex Legends – Vorstellung der neuen Legende Ash

EA und Respawn Entertainment haben heute mit Apex Legends: Flucht die neueste Evolution des Helden-Shooters angekündigt. Die 11. Saison erscheint weltweit am 02. November und führt diverse spielverändernde Updates ein, die die Apex-Spiele auf den Kopf stellen.

Das nächste große Update führt ein bekanntes Gesicht als neuste Legende ein: Ash. Sie ist nicht länger nur die Aufseherin der Arenen, sondern ein vollständig rekonstruiertes Simulakrum der einstigen Dr. Ashleigh Reid. Ein letzter Rest von Leigh schlummert noch in ihr und erinnert sie an ihre Verbindung zu einer anderen Doktorin in der Arena.

Mehr über die Meisterin der physischen und psychologischen Kriegsführung gibt es im „Geschichten aus den Outlands“-Trailer:

Mehr Neuigkeiten zu Apex Legends: Flucht werden in den nächsten Tagen enthüllt, bevor das offizielle Update am 02. November kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Origin und Steam erscheint.