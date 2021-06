After the Fall – Neue Details veröffentlicht

Vertigo Games, der auf die Produktion und das Publishing hochwertiger VR-Produkte spezialisierte Zweig der globalen Koch-Media-Gruppe, hat heute im Rahmen des PS-VR Spotlight-Events ein neues Video veröffentlicht, das einen Blick hinter die Kulissen des kommenden VR-Spiels After the Fall gewährt.

After the Fall, das für die Plattformen Oculus Quest, PlayStation-VR und PC-VR geplant ist, ist ein VR-Action-FPS mit dem Fokus auf ein intensives Vier-Spieler-Koop-Erlebnis. Die Spieler schließen sich im Cross-Plattform-Multiplayer-Modus zusammen und kämpfen in einer feindseligen, eiskalten dystopischen Welt um ihr Überleben.

After the Fall spielt in den zugefrorenen Überresten eines alternativen Los Angeles der 1980er Jahre, wo die Verwendung experimenteller Substanzen, die den Menschen mehr Widerstandskraft gegen die neue Eiszeit verleihen sollten, stattdessen die grausam mutierten, untoten Snowbreeds hervorbrachte. Zwanzig Jahre später ist die Menschheit in den Untergrund getrieben worden und ihr Überleben hängt nun von den Harvest Runners ab – Überlebenden, die mutig genug sind, sich in die von Snowbreeds verseuchte, zugefrorene Einöde zu wagen, um lebenswichtige Vorräte zurückzubringen. Ausgestattet mit einer vollständigen VR-Bewegungssteuerung fühlen sich Spieler in After the Fall wie ein übermächtiger Action-Held aus den 1980ern: Mit realistischen Bewegungen werden verheerende Waffen so genutzt, dass es selbst erfahrensten VR-Spielern eine helle Freude bereitet.

Dank des Fokus auf dem intensiven Vier-Spieler-Koop-Modus, schließen sich die Spieler mit anderen Überlebenden auf allen wichtigen VR-Plattformen zusammen, um in feindliches Gebiet vorzudringen und es mit riesigen Horden von Snowbreeds aufzunehmen. Bei besonders krassen Gegnertypen ist Vorsicht geboten: von gigantischen Bestien, die einen mit dem Schlag ihrer riesigen Eisfaust wortwörtlich platt machen können, bis hin zu Enthauptern, die einen am Hals packen und einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Die Missionen spielen sich bei jedem Durchgang anders und der Kampf gegen die Snowbreeds ist eine wahre Teamleistung, da die Spieler zusammenarbeiten müssen, um in der eiskalten und feindseligen Welt von After the Fall zu überleben.

After the Fall erscheint im Sommer 2021 für Oculus Quest, PlayStation-VR und PC-VR.