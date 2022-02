Amazon Games und Smilegate RPG heißen heute Spieler in der Welt von Arkesia willkommen, denn Lost Ark ist ab sofort auf PC via Steam erhältlich. Lost Ark ist ein free-2-play-Massively-Multiplayer-Online-Action-Rollenspiel (MMOARPG), in dem Spieler in neue Welten eintauchen, verlorene Schätze suchen und darum kämpfen, die ewige Macht und das Licht der verlorenen Arche zu erhalten.

Lost Ark bietet einen einzigartigen Mix aus dynamischen, actionreichen Kämpfen und tiefgehendem MMMORPG-Gameplay. Zu den Features zählen:

Fünfzehn unterschiedliche Helden-Klassen zum Launch, die individuelle Anpassungsmöglichkeiten und eine Reihe an kombinierbaren Fähigkeiten-Sets besitzen.

Eine epische Suche nach der verlorenen Arche in einem atemberaubenden und immer größer werdenden Universum, voller unterschiedlicher Welten und massiver, kooperativer Kämpfe. Spieler segeln um die Welt und erkunden und entwickeln sogar ihre eigenen Inseln.

Eine Fülle an Endgame-Inhalten wie Dungeons und Raids für Spieler aller Skill-Level. Dazu kommen eine Reihe an PvP-Möglichkeiten wie ranked und unranked Modi sowie epische Ausrüstung zum Sammeln.

Amazon Games arbeitet mit Smilegate RPG zusammen, um Lost Ark, das bereits Millionen Spieler in Korea, Russland und Japan vorweisen kann, zu lokalisieren und zu übersetzen. Mit der Veröffentlichung im Westen erscheint das preisgekrönte RPG zum ersten Mal auch in Europa*, Nordamerika, Lateinamerika, Australien und Neuseeland, mitsamt aller gesprochenen und geschriebenen Dialogen in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

„Gemeinsam mit Smilegate sind wir stolz darauf, dass Millionen neue Spieler weltweit Lost Ark erleben können”, sagt Christoph Hartmann, VP von Amazon Games. „Lost Arks einzigartiger Stil mit actionorientiertem Kampf und fast unendlich vielen Klassen-Anpassungsmöglichkeiten eröffnet immer neue Wege, in einem dynamischen Online-Universum zu spielen. Es gibt zahlreiche neue Welten zu erkunden und umkämpfte Ressourcen in dieser lebendigen Fantasy-Welt zu erschließen.”

Lost Ark ist ab USK 16 freigegeben und über Steam als Download erhältlich. Spieler haben die Möglichkeit, Starterpakete zu kaufen, die in den Versionen Apprentice, Explorer und Vanquisher auf Amazon und Steam verfügbar sind. Die Pakete bieten nützliche Gegenstände, die auf der Suche nach der verlorenen Arche helfen. Eine vollständige Liste der Inhalte, Preise und Händler gibt es auf der Starterpaket-Seite.

*Mehr Informationen, wie eine Liste an Ländern, in denen Lost Ark erscheint, gibt es auf der offiziellen Website und den Kanälen auf Twitch, Facebook, Twitter und Instagram.