SNK zeigt erstes Gameplay zum nächsten Fighting Game des Entwicklers. Fatal Fury: City of the Wolves ist die Fortsetzung zu Garou: Mark of the Wolves von 1999.

Die ersten Kämpfer sind bestätigt für das neue SNK Fighting Game. Fan-favoriten wie Rock Howard, Terry Bogard, Hotaru Futuba und Tizoc (Griffonn Mask) sind zurück, aber auch eine komplett neue Kämpferin, Preecha, wurde bestätigt.

Informationen zu den neuen Mechaniken gibt es auch von SNK:

Das brandneue REV-System schaltet den Kampf in den höchsten Gang

Das REV-System, ein Toolset, das sein Debüt in Fatal Fury feiert, bietet von Beginn des Kampfes an einzigartige offensive Optionen. Spieler können REV-Künste, REV-Beschleunigung, REV-Schläge (während S.P.G. aktiv ist) und vieles mehr einsetzen, bis sie an ihr Limit stoßen und die REV-Anzeige überhitzt. Balanciere deine Hitze aus und setze deinen Gegner unter Druck, mit Vollgas zu kämpfen!

Klassische Kampfsysteme weiterentwickelt

Viele klassische Fatal Fury-Kampfsysteme sind wieder in vollem Umfang vorhanden, darunter Kombinationsangriffe, gerechte Verteidigung, Bremsen, Ausweichangriffe und Finten. Diese Systeme kehren nach mehr als 25 Jahren zurück und wurden für den modernen Tag weiterentwickelt. Mach dich bereit für brandheiße Action und Kämpfe bis zum Schluss!

Auf die Erfahrung zugeschnittene Steuerungsschemata

Die Spieler können aus zwei Steuerungsschemata wählen: Der Arcade-Stil basiert auf präzisen, technischen Eingaben, während der Smart-Stil auffällige Special-Moves und Combos durch Richtungseingaben und einfaches Drücken von Tasten ermöglicht. Sowohl Kampfspiel-Neulinge als auch erfahrene Veteranen werden mit der richtigen Steuerung, die speziell auf ihr Niveau zugeschnitten ist, auf ihre Kosten kommen.

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint Anfang 2025, spezifische Plattformen wurden noch nicht erwähnt.