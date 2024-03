Wieder beliebt: Alte Kultspielzeuge aus den 80er und 90er

Viele Dinge aus der Vergangenheit verlieren nie wirklich ihren Wert. Wir finden sie heute noch immer reichlich im Alltag an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichsten Zwecken wieder. Einige von ihnen jedoch gelangen sogar einen hohen Beliebtheitsgrad und darüber hinaus werden sie als wahre Kultschätze gehandelt. Besonders im Sektor Spielzeuge und Spiele gibt es neuerdings wieder viele Artikel aus den 80er und 90 er Jahren, die hoch im Kurs sind und als Trendsetter gelten.

Sie werden wie kostbarstes Gut gehandelt und viele verlieben sich aufs Neue in He-Man Figuren, erinnern sich vielleicht sogar an ihre Kindheit und den vielen Stunden, in denen sie mit den Figuren gespielt haben. Aber auch andere Spielzeuge und Spiele aus dieser Zeit, wie die Diddel-Manie, die vor allem die Mädchen zum Sammeln aufrief, wie aber auch die Barbie, die noch heute in vielen Kinderzimmern nicht fehlen darf und etliche von ihnen aus alten Zeiten hoch gehandelt und gefeiert werden. Von Barbapappas an gefangen, über Skeletor aus den 90ern, dem legendären Monopoly von damals und anderen Akteuren. Vieles aus dieser Zeit findet heute regen Anklang wiederentdeckt zu werden.

He Man und Masters of the Universe

Ob man es glauben mag oder nicht, wer eine spezielle noch verpackte und verschweißte He Man Figur hat und diese sogar aus den 80ern entstammt, kann sich glücklich schätzen. Denn so kann eine einzelne Figur einen Wert von 1200 Euro bis weit über 3000 Euro wert sein, mit steigender Tendenz. Diese Figuren werden heiß gehandelt und sind sehr begehrt. Die einstigen Helden von Masters of the Universe galten als gängiges Spielzeug für die Jungs in den 80ern. Aber auch andere Figuren wie He-Man Figuren aus den 80ern gelangen zu immer mehr Status und Begehrtheit. Sie werden von Sammlern ganz akribisch katalogisiert und wie kleine, kostbarste Schätze aufbewahrt. Manchmal auch untereinander, von Fan und Sammler zu Fan und umgekehrt, getauscht.

Die coolsten Spielzeuge für Girls aus den 90er Jahren

Natürlich steht bei den Mädchen damals und heute noch alles rings um die legendäre Barbiepuppe. Sie verkörpert wohl wie kaum ein zweites Spielzeug, damals wie heute, das perfekte Girl-Spielzeug. Sie wurde unzählige Stunden frisiert, neu bekleidet und sie wurde mit nach draußen zum Spielen genommen, mit anderen Gleichgesinnten getroffen und gemeinsam ganze Fantasiewelten aufgebaut. Noch heute bedient die Barbie diese Wünsche und darüber hinaus, denn sie passt sich den Begebenheiten in der modernen Welt an und ihre Themenwelten sind auch zeitgleich jene, in denen sich die Mädchen von heute befinden und bewegen. Doch für Sammler und Liebhaber ist sie besonders begehrt, wenn sie aus den 80er und 90er Jahren ebenfalls entstammt.

Zwar werden die Barbies aus den Zeiten davor noch höher gehandelt, doch es ist die Seltenheit der jeweiligen Ausführung, die auch aus den 80er oder 90 er Jahren heiß umworben wird. Aber auch die Polly Pocket eroberte zu diesem Zeitpunkt die Herzen der Mädchen. Sie bot eine magische Welt, verstaut in einer winzigen Dose an. Die Dosen in Muschelform konnten überall mitgenommen werden und die Mädchen spielten sich fantasievoll in eine Miniaturwelt. Da gab es das Ballerina-Play-Set, welches heute sehr begehrt ist. Oder die Muschel mit der Wasserrutsche , auch sie ist heute schon Kult. Hier findet man unter anderem auch weitere Girl Spielzeuge, die aus dieser Zeit entstammen und mega begehrt und beliebt sind und die Coolness von damals symbolisieren.

Trolle, Diddlemaus, Furby und Co.

Die bunten Trolle mit ihren bunten Haaren galten damals als Sammlerspielzeug und die unterschiedlichen Trolle wurden immer wieder untereinander getauscht. Auch die legendären Furbys, die als eine technische Sensation galten. Furby sah zwar aus wie eine Mischung aus Chucky der Mörderpuppe und einem seltsamen Kuscheltier, doch er galt damals als ein absolutes Must have im Kinderzimmer vieler Kids. Beim Streicheln des Furbys und bei der Ansprache, schaute er wie die „netten“ Gremlins verliebt an.

Etwas spooky waren sie dann in einer Gruppe, denn hatte man mehrere unterhielten sie sich plötzlich auch schon einmal unaufgefordert in einer Geheimsprache. Vielen Eltern waren sie zu unheimlich und sie wurden aus den Kinderzimmern verbannt. Die Diddlemaus ist ein gutes Beispiel dessen, dass viele alte Spielzeuge sehr wertvoll sein können. Die Diddlmaus war in den 90er Jahren ein heiß geliebtes Plüschtier und jedes Kind hatte mindestens eine Plüschmaus und jede Menge der Diddle Schreibblöcke. Heute kann man für die Plüsch-Diddls mit Originaletikett um die 50 Euro ergattern und für die Diddlmaus-Blöcke je nach Seltenheit bis zu 500 Euro sogar!

Alte Spiele nicht in den Müll schmeißen

Besonders auch alte Spiele aus dieser Zeit sind wieder sehr begehrt und werden sogar von Jugendlichen wieder gespielt. So gelangen alte Monopoly Spiele wieder auf den Wohnzimmertisch und es wird zum Spiel gebeten und Freunde eingeladen. Aber auch alte Brettspiele sind wieder trendig und erfreuen sich wachsender Beliebtheit.