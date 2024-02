Zurück nach Kalos: Pokémon-Legenden: Z-A angekündigt

Am 27. Februar um 15:00 Uhr fand eine neue Pokémon Presents statt, in welcher viele Updates zu bereits veröffentlichten Spielen gezeigt wurden, sowie die Bekanntgabe eines neuen Sammelkartenspiels für Mobiltelefone. Neben dieser doch recht mageren Informationsflut gab es aber auch einen Teaser zum nächsten großen Titel der Franchise: Pokémon-Legenden: Z-A. Richtig gelesen – es wird kein Spiel mit einer neuen Region geben, dafür dürfen wir in einem weiteren Legenden-Spiel zurück in die Kalos-Region, welche wir bereits aus den Titeln Pokémon X und Y kennen.

Pokémon-Legenden: Z-A wurde für das Jahr 2025 angekündigt. Ein genaues Releasedatum steht noch aus. Dafür wissen wir bereits, dass das Spiel von Game Freak weltweit gleichzeitig erscheinen wird und darüber hinaus die beliebten Mega-Entwicklungen zurückbringen wird. Wann das Spiel stattfindet und wie das Gameplay aussieht, ist bisher noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich Pokémon Legenden: Z-A an Pokémon-Legenden: Arceus orientieren wird.

Hier gibt es den Teaser zu Pokémon-Legenden: Z-A: