Amazon Prime Video macht bald Werbung

Ihr habt Amazon Prime Video ? Dann habt ihr sicherlich schon eine Mail bekommen. Denn ab dem 05. Februar bekommt der Amazon Dienst in begrenzten Umfang auch Werbung. Für diejenigen die kein Bock auf Werbung haben werden dann 2,99 € im Monat fällig. Zusätzlich den Jahresgebühren natürlich. Das muss am Ende dann jeder selbst für sich entscheiden.

Laut Amazon will man weiterhin in Top-Entertainment und Live-Sportinhalte investieren und diese Investition langfristig erhöhen. Und mit Werbung kann man halt nun mal Geld verdienen. Man wolle aber weniger Werbung einspielen als es Fernsehsender oder andere Streaming-Anbieter machen. Ob das dann wirklich so sein wird bleibt abzuwarten.