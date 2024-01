EA SPORTS FC 24 kündigt heute die Nominierten für das Team of the Year Voting an

EA SPORTS FC veröffentlicht heute die offizielle Liste der Nominierten für das Team of the Year (TOTY) in EA SPORTS FC 24. Die Auswahlliste umfasst die besten Männer- und Frauenspieler aus der ganzen Welt. Durch das Votingsystem erhalten Fans die Chance mitzuentscheiden, welche Spieler:innen einen Platz im TOTY erhalten, wobei dieses Jahr zum ersten Mal auch eine Frauen-Elf vorgestellt wird.

Fans können nun aus 61 der besten Frauenfußballerinnen der Welt wählen. Die Google Pixel Frauen Bundesliga wird hier unter anderem von den deutschen Nationalspielerinnen Lena Oberdorf, Alexandra Popp oder Lea Schüller vertreten. Aus den internationalen Ligen kann man unter anderem für Chelsea-Stürmerin Sam Kerr, Mittelfeldspielerin Leicy Santos von Atlético Madrid, Flügelflitzerin Trinity Rodman und Selma Bacha von Olympique Lyonnais abstimmen.

Die Nominiertenliste der Männer besteht aus über 80 nationalen und internationalen Profis. Aus der Bundesliga stehen unter anderem die BVB-Stars Gregor Kobel und Mats Hummels sowie Leverkusens Florian Wirtz zur Auswahl. Generell waren die Bundesliga-Sportler:innen stark vertreten mit 22 an der Zahl. Aus den internationalen Ligen sind unter anderem, EA SPORTS FC 24-Coverstar Erling Haaland, Tottenham Hotspur-Stürmer Son Heung-min und auch junge Stars wie Jude Bellingham und Vini Jr. von Real Madrid, in der Auswahl enthalten.

Die Abstimmung ist ab sofort möglich. Die vollständige Liste der nominierten Frauen gibt es hier. Die Liste der männlichen Spieler ist hier zu finden.

Die TOTY-Abstimmung endet am 15. Januar um 08:59 Uhr. Die beiden endgültigen TOTY-Teams der Frauen und Männer werden am 19. Januar in EA SPORTS FC 24 enthüllt. In EA SPORTS FC Mobile wird die TOTY-Liste der Männer ab dem 25. Januar (01. Februar in China, Korea und Japan) im Spiel verfügbar sein.

Um den Fans die Entscheidung bei der TOTY-Wahl zu vereinfachen, stellen EA SPORTS FC und Stats Perform Opta-Daten zur Verfügung, welche detaillierte Statistiken aus dem realen Fußball aufzeigen und so die Performances der nominierten Spieler:innen für die Wählenden noch deutlicher darstellen können.

Einige Beispiele hierfür sind:

Álvaro Morata erzielte im Jahr 2023 16 Ligatore und damit die zweitmeisten in einem Kalenderjahr, seit er in den fünf großen europäischen Ligen spielt (20 Tore im Jahr 2017).*

Virgil Van Dijk gewann im Jahr 2023 77% seiner Luftduelle in der Premier League – der höchste Prozentsatz aller Spieler (mindestens 100 bestrittene Luftduelle).*

Nur zwei Spielerinnen haben in der WSL 2023 zusammen mehr Tore und Assists erzielt als Sam Kerr (11 Tore, 6 Assists), wobei die Australierin alle 87 Minuten ein Tor oder einen Assist beisteuerte.*

Selma Bacha war 2023 in der Division 1 Féminine an mehr Toren beteiligt als jede andere Verteidigerin (10), wobei alle zehn davon Assists waren.*

*Die Daten beziehen sich auf die Liga und alle nationalen Vereinswettbewerbe, nicht aber auf europäische und internationale Wettbewerbe.

Darüber hinaus hat das UEFA-Champions League Today-Studioteam von CBS-Sports, bestehend aus Kate Abdo, Jamie Carragher, Micah Richards und Gastanalystin Alex Scott, eine Kickoff-Show veranstaltet, in der sie ihre jeweiligen TOTY XI-Mannschaften wählen. Kommentiert wurden die Auswahlen von Real Madrids Mittelfeldspieler Jude Bellingham und der spanischen Mittelfeldspielerin Alexia Putellas. Abdo und Carragher traten gegen Richards und Scott an, um ihre TOTY XI-Kader für die Männer und Frauen auszuwählen, wobei unter anderem Bellingham und Erling Haaland zu den ausgewählten Spielern gehörten. Putellas war unter den ersten Picks für die TOTY XI der Frauen. Die Debatte des CBS-Sports Team zu der TOTY XI der Männer gibt es hier.

Weitere Informationen zum TOTY gibt es auf der offiziellen EA SPORTS FC Webseite.