Die UEFA EURO 2024 erscheint in EA SPORTS FC 24, EA SPORTS FC Mobile und EA SPORTS FC Online

Electronic Arts gibt heute bekannt, dass die UEFA EURO 2024 als kostenloses Ingame-Update in EA SPORTS FC 24, EA SPORTS FC Mobile und EA SPORTS FC Online mit dabei sein wird, damit alle Fans das wichtigste europäische Fußballturnier im Sommer 2024 in erleben können.

Die UEFA EURO 2024 wird zum Turnierstart als kostenloses Update für alle Spieler:innen von EA SPORTS FC 24 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch im Spiel veröffentlicht. Spieler:innen, die EA SPORTS FC 24 bis 16. Januar 2024 spielen, erhalten einen der größten europäischen Stars ab 18. Dezember als exklusives, untauschbares Item für Ultimate Team. Spieler:innen von EA SPORTS FC Mobile auf iOS- und Android-Geräten können sich ihr UEFA EURO 2024-Item bereits ab sofort sichern.

Beim UEFA EURO 2024-Item für Ultimate Team kann es sich um einen dieser sechs europäischen Stars handeln:

Florian Wirtz – Deutschland

Jack Grealish – England

Ousmane Dembélé – Frankreich

Federico Chiesa – Italien

Virgil van Djik – Niederlande

Alvaro Morata – Spanien

Mehr Infos zum exklusiven UEFA EURO 2024-Weihnachtsangebot für Spieler:innen von EA SPORTS FC 24 und EA SPORTS FC Mobile gibt es auf EA.com.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass eines der größten Fußballturniere des nächsten Sommers vollständig in die EA SPORTS FC-Titel integriert wird“, sagt David Jackson, Vice President of Brand bei EA SPORTS FC. „Gemeinsam mit unseren fantastischen Partnern von der UEFA kann EA SPORTS den Fans mit diesen exklusiven Europameisterschafts-Inhalten weiter die authentischsten und innovativsten Fußballerlebnisse bieten.“

„Wir sind erfreut, unsere Partnerschaft mit EA SPORTS weiter auszubauen und die UEFA EURO 2024 zu einem Teil von EA SPORTS FC zu machen”, sagt Guy-Laurent Epstein, Marketing Director der UEFA. „Die UEFA EURO 2024 ist eines der dynamischsten und aufregendsten Fußballturniere der Welt. Wir freuen uns darauf, dass die große EA SPORTS FC 24-Community aus aller Welt die Chance erhält, dieses Turnier in einer derart authentischen Spielumgebung zu erleben. Wir freuen uns auch darauf, in den nächsten Wochen weitere Einzelheiten zum eEURO-Wettkampfturnier bekannt geben zu können.“

EA SPORTS FC ist die offizielle Plattform des offiziellen eEuro-Programms der UEFA. In diesem neuen eSports-Turnier treten die besten europäischen EA SPORTS FC-Spieler:innen für die UEFA-Nationalmannschaften an. Die eEuro ist ein jährliches Turnierprogramm mit Qualifikationsphasen und einem Live-Finale, das im Sommer ausgetragen wird. Weitere Infos zum Turnierformat werden in Kürze bekannt gegeben.

