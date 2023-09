The Legend of Legacy HD Remastered für PS5, PS4, and Switch angekündigt

The Legend of Legacy erschien 2016 für den Nintendo 3DS. Jetzt hat sich NIS die Rechte für das Spiel geholt und bringt das Ganze als HD Version für Playstation 4 / 5, Nintendo Switch und PC raus. Ein JRPG, das vielleicht der ein oder andere verpasst hat.

Die vor zehn Jahren entdeckte Insel Avalon ist von Geheimnissen umwoben. Es heißt, der Kontinent sei von den Göttern und Elementaren geschmiedet worden und beherberge viele sagenumwobene Schätze mit immensen Kräften. Zahlreiche mutige Seelen haben versucht, die Länder von Avalon zu erforschen. Werden Sie der Nächste sein?

Verfolge die Geschichten von sieben aufstrebenden Helden, die sich in die unbetretenen Länder begeben, um ihre einzigartigen Wünsche zu erfüllen. Jeder von ihnen hat seine eigenen individuellen Fähigkeiten und Geschichten zu erzählen. Verwalte Kampfformationen und weise bestimmte Kampfrollen an, um im Kampf die Oberhand zu gewinnen und den Sieg zu erringen, und nutze die uralte Macht der Elementare, indem du mitten im Kampf Verträge schmiedest, um mächtige Fähigkeiten abzurufen. Nehmen Sie an einer epischen Reise teil, die ihresgleichen sucht!