Slaps and Beans 2 im Test

Fans von Bud Spencer und Terence Hill werden vor Freude eine XXL Bohnenpfanne in sich rein schaufeln. Mit Slaps and Beans 2 kommt endlich der Nachfolger des schlagkräftigen Beat`em up Spiels. Und richtige Fans haben sich mit Sicherheit auch die Special Edition zugelegt welche ein Wendecover, ein Deluxe-Handbuch und ein doppelseitiges Poster enthält. Wir haben allerdings “nur” die ganz normale Playstation 5 Version getestet und waren auch damit glücklich genug.

Slaps and Beans war ein erfolgreicher Vorgänger und konnte viele Fans gewinnen. Der Nachfolger will nun noch eine Pfanne drauflegen und mit noch schlagkräftigeren Argumenten überzeugen. Und das lassen sich Bud und Terence nicht zweimal sagen. Und auch diesmal erwartet euch wieder eine richtig duschgeknallte Geschichte mit genialer deutscher Sprachausgabe. Es ist einfach herrlich die coolen Sprüche von Bud Spencer und Terence Hill zu hören. Sie sind und bleiben einfach Legenden.

Slaps and Beans 2 sorgt für Überraschungen

Neben dem normalen oder besser gesagt verrückten Hauptspiel haben sich die Macher aber noch ein paar andere Überraschungen einfallen lassen. Denn nun gibt es einen zusätzlichen Party-Modus der euch mit zahlreichen Mini-Spielen versorgt und mit zu vier Spielern gespielt werden kann. Ein schöner Zeitvertreib wenn man die Story schon durchgespielt hat. In wunderschöner Pixel-Optik schreiten Bud Spencer und Terence Hill zur Tat und erleben gemeinsame Abenteuer.

Slaps and Beans 2 bei Amazon kaufen *

Ein verbessertes Kampfsystem im Vergleich zum Vorgänger sorgt für besondere Fähigkeiten. Diese erinnern an die unzähligen Filme die die beiden zusammen gedreht haben. Garniert mit lustigen Soundeffekten ist jeder Schlag eine wahre Wonne. Und Schlagen kann man nicht nur mit seinen Fäusten sondern mit allen Objekten die ihr so finden könnt. Denn alles kann eine Waffe sein. Ihr prügelt euch aber nicht nur durch die verpixelten Levels sondern müsst auch Minispiele nutzen um die Level zu beenden.

Fans werden begeistert sein

Diese werden sehr gut erklärt und sind auch schnell erlernbar. Auch wenn am Anfang ein wenig Verwirrung auftritt habt ihr das schnell im Griff. Natürlich mach Slaps and Beans 2 besonders im Koop Modus richtig Laune und bringt einen hohen Wiederspielwert mit. Neben der Retro-Grafik und der absolut gelungenen deutschen Sprachausgabe werden Fans auch mit Original-Musik verwöhnt. Denn kein geringerer als Oliver Onions himself sorgt für die einfach kultige Hintergrundbeschallung. Man fühle sich einfach in einen Film der beiden versetzt und darf fröhlich drauf losprügeln.

1 of 3

Das Spiel bietet drei verschiedene Schwierigkeitsgrade und ist besonders im Modus Anfänger schnell durchgespielt. Dafür bekommt ihr aber die ganze Geschichte mit und werdet echt begeistert sein. Wer ein wenig mehr Wert auf Herausforderung legt der sollte sich den schwersten Modus zu Gemüte führen. Hier wird man selbstverständlich länger unterwegs sein und auf stärkere Gegner treffen.

Fazit:

Slaps and Beans 2 ist eine Hommage an alle Bud Spencer und Terence Hill Filme und übertrifft den schon erfolgreichen Vorgänger nochmal. Wir hatten unheimlichen Spaß die Gegner mit Pfannen, Dosen, Stöckern und allen möglichen Gegenständen zu verkloppen. Die tolle Pixel-Optik bringt den Charme der 80er Jahre mit und sorgt mit toller Sprachausgabe für eine Reise in die Vergangenheit. Und die Original Musik aus den bekannten Filmen ist noch die Kirsche auf der Tore oder sagen wir besser die dicke Bohne in der Bohnenpfanne.

— Wertung: 9 / 10 —

*Beim Kauf über den Link erhalten wir eine kleine Provision. Vielen lieben Dank dafür.