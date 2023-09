Mortal Kombat 1 im Test

Ein Spielhallen-Klassiker will mit einer völlig neuen Story begeistern und Fans der Serie erneut begeistern. Wir haben die Playstation 5 Version von Mortal Kombat 1 getestet und sagen euch ob es den Machern gelungen ist oder es eher ein Griff ins Klo war.

Mortal Kombat ist fast schon eine Legende und begeistert bereits seit 1992 seine Fans. Angefangen hat alles in der Spielhalle. Die Macher um Ed Boon und John Tobias wollten unbedingt Street Fighter Paroli bieten und ein Konkurrenz-Produkt auf den Markt bringen. Das sie damit einen Grundstein für die wohl bekannteste Marke gelegt haben konnten sie damals noch nicht wissen. Doch es ist ihnen gelungen und viele Spiele und Filme folgten. Und auch im Jahr 2023 ist der Siegeszug nicht vorbei. Mortal Kombat ist immer noch in aller Munde und mit dem Titel Mortal Kombat 1 will man die bekannte Marke weiter nutzen.

Mortal Kombat 1 überzeugt mit einer spannenden Story

Und die Entwickler haben sich was einfallen lassen. Es ist keine schnöde Prügelorgie sondern eine echt spannende Story, die euch die Kämpfer von Mortal Kombat näher bringt und witzige Einlagen bietet. Es erinnert alles irgendwie an einen Film wobei ihr mitspielen dürft um die Story zu vervollständigen. Passend dazu gibt es ein perfekte deutsche Sprachausgabe. So bekommt ihr einen wirklichen Bezug zu den einzelnen Kämpfern und lernt sie tatsächlich besser kennen. Und wer schon immer Fan der Serie war wird dabei auch bekannte Gesichter entdecken.

Grafisch dürft ihr euch über hervorragende Zwischensequenzen und coole Effekte freuen. Die Animationen kommen geschmeidig daher und die Kämpfer zeigen imposant was in ihnen steckt. Ein bisschen zieht sich alles im Story-Modus in die Länge, aber darauf solltet ihr euch einlassen. Wer Mortal Kombat selbst noch nie gespielt hat sollte besser den Anfänger Modus wählen. Ansonsten ist die Story schnell beendet und die Kämpfe werden auf Dauer bockschwer. Auch das Tutorial solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen um die einzelnen Kampftechniken und Tastenbelegungen besser kennenzulernen.

Erlebt die Kämpfer ganz neu

Natürlich sind viele bekannte Charaktere mit am Start und echte Mortal Kombat Fans werden sich tatsächlich wundern. Denn plötzlich sind die Geschichten von damals unwichtig und es gibt ganz neue Hintergrundinfos zu den Kämpfern. Wer schon immer am Start war wird etwas verwirrt sein, aber dennoch geht Mortal Kombat 1 damit einen guten Weg um den angestaubten Weg zu erneuern. Die Story nimmt euch mit und fordert euch auch. Auch die Übergänge von Zwischensequenz zum Kampf sind absolut gelungen.

Und natürlich gibt es auch die allseits bekannten Fatality Szenen, die kommen allerdings nicht gaaaanz so brutal wie sonst daher und es hat wohl mit den neu eingeschlagenen Weg zu tun. Trotzdem sehen diese Effekte immer noch brutal aus und tun schon beim Hinschauen weh. Nur diesmal hat man sie sehr kurz gehalten und ihr könnt euch schnell wieder auf das eigentliche Kampfgeschehen konzentrieren.

Kameo-Charaktere stehen euch zur Seite

Eine spannende Neuerung in Mortal Kombat 1 sind die Kameo-Charaktere. Diese helfen euch im Kampf und stehen euch zur Seite. Allerdings solltet ihr jetzt keinen Duo-Kampf erwarten. Es ist eher eine kleine Hilfe mit einem Tastendruck, die euch in gewissen Kampfszenen sicher zu Gute kommen wird. Auch eigene Fatalitys sind mit dabei und sorgen für coole Effekte und Abzug in der Lebensleiste des Gegners.

Mortal Kombat 1 bietet natürlich nicht nur einen fantastischen Story-Modus sondern kann auch mit anderen Spielmodis überzeugen. Denn natürlich gibt es auch den beliebten Versus Modus gegen den CPU oder einen menschlichen Gegner. So haben sicherlich alle schon mal Mortal Kombat gespielt. Da fühlt man sich auch heute noch wie in einer Spielhalle. Auch Online-Kämpfe sind möglich. Neben den Tutorial könnt ihr auch den Trainingsmodus anschauen und weiter Kampftechniken erlernen. So seid ihr für die nächsten Kämpfe bestens gerüstet und wisst genau welche Knöpfe ihr wann drücken müsst.

Interessante Spielmodis

Der Modus Türmen erinnert ebenfalls stark an die Spielhalle und bringt einen Kampf nach dem anderen. Nach und nach werden auch weitere Kämpfer freigeschaltet. Im Invasion Modus hat man sich was Besonderes einfallen lassen. Denn hier sieht alles etwas anders aus als sonst. Mortal Kombat 1 spielt hier ein wenig mit anderen Genres rum und ihr könnt euch nach und nach aufleveln und coole Items und Kostüme erspielen. Die Macher versprechen das dieser Modus nicht stiefmütterlich behandelt wird und auch auf lange Sicht für einen hohen Wiederspielwert sorgen soll.

In Zukunft wird Mortal Kombat 1 auch mit weiteren DLC´s ausgestattet. Diese werden weitere Kämpfer beinhalten und sicher auch die ein oder andere Überraschung. Allerdings werden diese erwartungsgemäß nicht kostenlos sein. Schon jetzt könnt ihr euch im Playstation Store Drachenkristalle kaufen um weitere Kämpfer freizuschalten. So ganz ohne Extra-Kosten geht es dann doch nicht.

Fazit:

Mortal Kombat 1 macht richtig Bock und kann absolut überzeugen. Ein richtig coole Story die die Kämpfer mal von einer ganz anderen Seite zeigt und durch eine fantastische Grafik und Effekten überzeugen kann. Auch die anderen Spielmodis machen richtig Laune und sorgen für einen hohen Wiederspielwert. Mortal Kombat zeigt auch nach vielen Jahren das sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören und sich vor anderen Spielen wie Street Fighte oder Tekken absolut nicht verstecken müssen.

— Wertung: 9 / 10 —