Endlich ein Datum: Final Fantasy VII Rebirth kommt im Februar nächsten Jahres

Final Fantasy VII Remake ist wohl einer der kontroversesten Titel der letzten Jahre. Entweder ein Fan liebt die neue Richtung, welche die Neuinterpretation eingeschlagen hat oder man ist unzufrieden mit den vielen Neuerung. Kein Wunder, schließlich hat das erste Remake zu Final Fantasy VII komplett neue Wege eingeschlagen und aus einem kleinen Teil des Originals ein eigenständiges Spiel gezaubert. Ob man nun aber das Remake mag oder nicht spielt keine Rolle, wenn es um den Hype um die Fortsetzung geht. Final Fantasy VII Rebirth wurde schon vor längerer Zeit angekündigt und soll uns erstmals aus der Makogesteuerten Stadt Midgard rausführen. Es gibt viele neue Szenerien zu entdecken, sowie viele neue Geschichten zu erleben. Zudem sieht das Spiel in Trailer auch noch unglaublich hübsch aus.

Nach ihrer Flucht aus der dystopischen Stadt Midgar brechen Cloud und seine Freunde zu einer Reise quer über den Planeten auf. Neue Abenteuer erwarten dich in einer lebendigen, riesigen Welt – lass dich von einem Chocobo über Grasebenen tragen und erkunde weitläufige Umgebungen.

Lange war nicht klar, wann die Fortsetzung erscheinen soll. Auf der neuen State of Play von PlayStation, gab ein neuer Trailer nun aber das Releasedatum bekannt. So erscheint Final Fantasy VII Rebirth am 29. Februar 2024 exklusiv auf der PlayStation 5. Das noch nicht genug, wird das Spiel auf 2 Discs geliefert und zeigt damit jetzt schon, dass ihr vorher besser etwas mehr Platz auf eurer Konsole freiräumt. Wie üblich wird es auch eine Collector’s Edition zum Spiel geben, welche unter anderem eine neue Figur von Sephiroth enthalten wird. Auch wird es digital ein Twin Pack geben, mit welchem ihr Final Fantasy VII Rebirth, wie auch Final Fantasy VII Remake in einem Paket für die PlayStation 5 erhalten könnt. Seid ihr gehyped auf das Spiel oder seid ihr der Meinung, man sollte die Finger von der Neuinterpretation lassen?

Hier gibt es den neuen Trailer zu Final Fantasy VII Rebirth: