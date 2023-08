gamescom 2023 – Scorn bald auch auf der PlayStation 5

Scorn ist sicherlich kein Spiel für jeden. Die düstere Welt, gepaart mit dem Lovecraft-ähnlichen Design und den doch recht verwirrenden Gängen konnten nicht alle Spieler gleichermaßen begeistern. So steht Scorn für den PC derzeit bei einem Metascore von 70 und einem User Score von 6.7 bei Metacritic. Nichtsdestotrotz konnte Entwickler Ebb Software eine große Fangemeinde aufbauen, welche das Spiel immer noch mit großem Interesse verfolgen und auf Neuigkeiten für eine mögliche Fortsetzung oder ein DLC hoffen. Zwar bleiben diese beiden Dinge womöglich noch in weiter Ferne, dafür wurde auf der Gamescom nun das Veröffentlichungsdatum der PlayStation 5 Version bekanntgegeben.

Scorn erscheint somit am 03. Oktober 2023 für die PlayStation 5. Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden. Im neuen Trailer wird bereits deutlich, wie hübsch der Titel auf der Sony Konsole aussieht. Wir hoffen Scorn erscheint in einem angemessenen Zustand auf der PlayStation 5, da der Titel aber bereits auf dem PC und den Xbox Series Konsolen in einem guten Zustand erhältlich war, gibt es wohl keine Gründe für diese Sorgen zu teilen. Eine PlayStation 4 Version zum Spiel wird es nicht geben.