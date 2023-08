Temu – Wir haben den neuen Online-Shop ausprobiert

Jeder hat es mit Sicherheit schon mal mitbekommen oder durch Status-Meldungen seiner Freunde wahrgenommen. Der Temu Online-Shop ist in aller Munde und will ganz groß mitmischen im Konzert von Amazon und Wish. Doch klappt das überhaupt und wie ist die Qualität der spottbilligen Waren? Wir haben es ausprobiert und uns mal durch die farbenfrohe Temu-App geklickt.

Temu ist aktuell überall. Anzeigen auf Facebook oder Twitter oder in den Statusmeldungen eurer Freunde. Diese wollen nämlich das ihr deren Einladung annehmt um ein kostenloses Geschenk von Temu zu erhalten. Doch das bedeutet nicht das der Klick direkt für ein Geschenk sorgt. Denn eure Freunde müssen ein paar mehr Leute einladen um in den Genuss eines Geschenks zu kommen. Das kann man sich vorher aussuchen und kommt dann bei der nächsten Lieferung (eventuell) mit.

TEMU MACHT NEUGIERIG

Da wir von Grund auf neugierige Menschen sind haben wir uns dazu verleiten lassen auf diesen Link unseres Freundes zu klicken und waren direkt mittendrin. Temu ballert euch regelrecht mit Geschenken, Rabatten und Gutscheinen zu. Entweder deckt ihr Karten auf oder dreht am Glücksrad und immer gibt es Rabatte, Rabatte, Rabatte. Das verwundert alleine schon deshalb weil die Preise der Waren auf Temu schon vorher eher im niedrigen Preissegment zu finden sind.

Nun gut. Nach all dem Farbenflash und den unzähligen Animationen auf der Temu-App kommen wir langsam dazu für uns interessante Dinge zu finden. Das ist aber einfacher gesagt als getan. Auch hier wird man von den Rubriken regelrecht erschlagen und die Qual der Wahl ist groß. Wer auf der Suche nach unsinnigen Produkten ist, wird sich bei Temu sofort wohl fühlen. Davon gibt es eine ganze Menge zu entdecken.

GESCHENKE ÜBER GESCHENKE

Doch auch “normale” Produkte sind dabei und stark vergünstigt zu bekommen. Und wenn ihr diese im Warenkorb legt werden teilweise auch noch weitere Rabatte angewendet. Auch kostenlose Lieferungen (zumindest bei den ersten Bestellungen) sind mit dabei. Wir durften in unserem ersten Bestellvorgang gleich 5 Geschenke mittbestellen, die allerdings in unserem Konto nicht angezeigt werden. Dort werden nur die drei Produkte angezeigt die wir bezahlt haben. Wir sind sehr gespannt ob die fünf Geschenke trotzdem den Weg nach uns finden werden.

Bezahlen könnt ihr bei Temu übrigens via PayPal oder Klarna – auch das ist überraschend und macht den Bezahlvorgang nicht kompliziert. Bei anderen Shops kann man manchmal nur mit der Kreditkarte oder per Lastschrift bezahlen. Temu macht das anders und holt somit weitere Interessenten in sein Boot. Den das Locken mit Geschenken, Rabatten und anderen Dingen ist schon fast ein Selbstläufer. Selbst jemand der gar kein Interesse an den Produkten von Temu hat wird auf einmal hellhörig und greift zu. Warum? Weil er ein Geschenk bekommt. Ob er das Produkt am Ende wirklich braucht sei mal dahingestellt.

WO WAREN DIE GESCHENKE?

Mittlerweile hat Temu unsere bestellten Artikel geliefert und sie sind mit einer Art Plastiktüte um den Karton gesichert worden. Das kann man nun sehen wie man will – aber es war schon sicher und einigermaßen gut verpackt. Innen drin waren dann der Eiskugel-Maker, eine Wundertüte für 3,39 Euro und ein Wireless Lautsprecher mit Aufladefunktion für Smartphones. Leider gab es damit auch ein Problem, den ein Standfuß war direkt abgebrochen. Haben wir mit Tesa wieder selbst befestigt – ist aber trotzdem ärgerlich. Der Eiskugel Maker sieht auf den ersten Blick gut aus und ist vom Prinzip her eine wirklich gute Idee. Doch nachdem wir das Ding mit Wasser gefüllt haben und für einige Stunden ins Eisfach gelegt haben war die Enttäuschung groß. Es sind zwar Eiskugeln vorhanden , aber die bekommt man nicht aus dem Eiskugel-Maker heraus. Nur mit groben Schütteln und ganz viel Geduld kommt mal eine Kugel heraus. Wir sprechen hier eine absolute Nicht-Kaufen Empfehlung aus.

Habt ihr Probleme mit den Produkten oder ist was defekt dann könnt ihr die Artikel kostenlos zurückschicken und bekommt den Ertrag erstattet. Eine Neulieferung des Produkts geht allerdings nicht, dafür müsstet ihr den Artikel dann noch mal neu bestellen. Warum das so ist bleibt das Geheimnis von Temu. Im Großen und Ganzen ist die Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei uns eingetroffen und ihr könnt jeden Schritt verfolgen. Wir wundern uns nur wo unsere fünf Geschenke geblieben sind – diese durften wir bei der Bestellung allesamt in den Warenkorb legen. Jetzt sind aber nirgendwo mehr zu finden. Auch ein Lockangebot?

Temu ist sicherlich ein Blick wert aber nicht mit Amazon zu vergleichen. Temu ist eher eine Art Billigshop im Internet und will mit vielen Extras und Geschenken seine Kunden anlocken. Wer kleine Dinge des Lebens braucht der wird sicher glücklich werden, wer aber hochwertige Artikel mit langer Lebenszeit erwartet der sollte woanders sein Glück versuchen.