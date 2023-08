gamescom 2023 – Season 2 von Diablo 4 schickt uns in den Kampf gegen Vampire

Die Gamescom neigt sich dem Ende zu und damit ein weiteres Event voller Spiele und Erfahrungen. Bisher haben wir euch alle möglichen Nachrichten von der Opening Night Live präsentiert, dabei jedoch eine wichtige Ankündigung vergessen, die wir gerne noch mit euch teilen wollen: Season 2 von Diablo 4. Der Titel ist bereits seit dem 05. Juni 2023 erhältlich und auch schon mitten in der ersten Season. Leider konnte diese bislang nur wenig Lobeshymnen einfahren und so sind alle gespannt was wohl die folgende Season zu bieten haben wird.

Season 2 von Diablo 4 bringt neben neuen Inhalten und Verbesserungen auch Vampire mit sich. Diese sind Hauptgefahr des neuen Updates und bringen viele neue Skills mit, die ihr für euren Charakter ausrüsten könnt. Weiterhin können Paragonpunkte, Fertigkeitspunkte, Trankladungen und Obolus-Kapazitätsupdates jetzt auch in neue Seasons übertragen werden. Andere Neuerungen sind zum Beispiel, dass Statuseffekte weniger kompliziert werden sollen, Truhen übersichtlicher gestaltet werden, neue Dungeons implantiert werden und 5 neue Engame-Bosse hinzukommen.

Die zweite Season von Diablo 4 erscheint am 17. Oktober 2023 um 19:00 auf allen Plattformen. Für mehr Informationen zur „Saison des Blutes“ schaut doch einfach mal auf der offiziellen Website von Blizzard vorbei. Diablo 4 ist erhältlich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC.