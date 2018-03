Netgear Nighthawk Pro Gaming SX10 Switch bei uns im Test

Haben wir etwa Besuch von Aliens bekommen oder warum ist da so ein kleines Raumschiff in unserer Redaktion gelandet? Der Grund ist einfach erklärt. Unser Partner Netgear hat uns mit seinem neuen Flaggschiff Nighthawk Pro Gaming SX10 Gaming Switch ausgestattet. Und wir haben uns selbst überzeugen können, warum so eine Art Raumschiff die ideale Ergänzung für alle unsere Gerätschaften sein kann.

Ein Router ist heutzutage auch immer eine Frage des Geldes oder die eures Internet-Providers. Doch nicht immer ist man mit dem beigefügten Router zufrieden. Entweder ist er zu lahm oder bietet kaum Einstellungsmöglichkeiten oder viel zu wenig Anschlüsse. Netgear will euch die Entscheidung einfacher machen. Volle Power für alle eure Konsolen und Geräte. Mit dem Nighthawk Pro Gaming SX10 Switch soll das kein Problem mehr darstellen. Doch was ist dabei anders als bei herkömmlichen Routern?

Zunächst einmal kann der Nighthawk Pro Gaming SX10 Switch mit seinen Anschlüssen überzeugen. Natürlich könnt ihr alle eure Geräte auch über WLAN laufen lassen, dafür müsst ihr aber des öfteren mit niedriger Bandbreite und elend langen Wartezeiten rechnen. Wir empfehlen grundsätzlich all eure Geräte wie Playstation 4, Xbox One, PC und auch Smart TV mit einem LAN-Kabel zu verbinden. Und da gerade in unserer Games-Mag Redaktion viele technische Geräte zuhause sind, ist dieser Test ziemlich passend für uns.

Der Netgear Nighthawk Pro Gaming SX10 Switch überzeugt nicht nur durch sein futuristisches Aussehen sondern auch durch seine Anschlüsse. So bietet das 1,2 kg schwere Stück Technik euch satte 10 Anschlüsse mit. Dabei dürft ihr euch über 8 „normale“ LAN Anschlüsse und 2 Hochgeschwindigkeits-Anschlüsse freuen. Erst mal müssen wir aber einen schönen Platz für den Netgear Nighthawk suchen und finden schließlich einen in unserem Regal. Dort bekommt er genügend Luft und kann auch alle Kabel problemlos aufnehmen.

Nachdem wir das Internet mit dem Nighthawk verbunden haben kommen nun die Konsolen dran. Dabei haben wir unsere Playstation 4 Pro und die Xbox One X an die ersten beiden Anschlüsse angeschlossen. Der Rest der Internet braucht kommt an an die anderen Anschlüsse. Volle Power wollen wir also nur aus unseren Next-Gen Konsolen herauskitzeln. Und jeder weiß wie die Server des Playstation Network oder Xbox Live an manchen Tagen zu kämpfen haben.

Doch der Netgear Nighthawk Pro Gaming SX10 Switch bietet nicht nur viele Anschlüsse sondern auch eine völlige Kontrolle über eure Bandbreite. Dank der umfangreichen Software könnt ihr eure Down- und Uploads genau kontrollieren und steuern. Alles könnt ihr nach euren Belieben einstellen und somit die beste Bandbreite für das Gerät bereitstellen was ihr gerade nutzt. So werden die anderen Reserven verteilt und das Gerät konzentriert sich auf euren Favoriten. Und das ja auch viele faule Leute gibt (uns eingeschlossen) kann das Ganze auch noch bequem über das Smartphone gesteuert werden.

Um der futuristischen Optik noch den Kick zu geben könnt ihr jedes Gerät mit einer farbigen LED markieren. Nun erinnert es uns noch mehr an ein Raumschiff und bringt in unserem Wohnzimmer ein optisches Highlight. Startet ihr die Software zum ersten Mal, werdet ihr ein wenig überfordert sein. Mit Ruhe und Einlesen der fachlich gut erklärten Bedienungsanleitung geht aber alles super von der Hand. Wenn ihr also Bock habt ein aktuelles Game aus dem Playstation Network herunterzuladen, stellt ihr eure volle Bandbreiten Kraft dafür zur Verfügung. Die anderen Geräte holen sich dann immer noch ihren Saft, laufen aber eher auf der normalen Schiene.

Wenn ihr danach Bock habt ein Xbox Live Game herunterzuladen, konzentriert die Bandbreiten Leistung sich voll auf den Xbox Live Service. Kein elendiges langen Warten im WLAN Modus, sondern schnelles Erreichen eures Ziels. Habt ihr das alles erledigt schaut ihr euch auf euren Fire TV oder über Netflix einen Film ohne Ruckeln und Streaming Probleme an. Natürlich das Umstellen nicht vergessen. Netgear zeigt eindrucksvoll das ihr „Raumschiff“ mit guten Absichten bei uns gelandet ist.

In unserem Test haben wir spürbare Verbesserungen feststellen können und sind froh so einen fleißigen, optisch wunderschönen aber schweren Helfer an unserer Seite zu haben. Nie wieder störende Ruckler in Filmen und nie wieder unendlich lange Download-Wartezeiten im WLAN Netzwerk. Der Netgear Nighthawk Pro Gaming SX10 Gaming Switch macht es möglich.

