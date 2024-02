Argylle ab heute im Kino

Henry Cavill gemeinsam mit Dua Lipa an der Seite als Spion im Kino? Argylle klingt nicht nur nach einem wahrgewordenen Fantraum, sondern ist auch ein Ensemblefilm, wie er im Buche steht. Elly Conway, Autorin einer beliebten Buchreihe über den Geheimagenten Argylle, sieht sich plötzlich inmitten eines realen Spionage-Dramas. Die Linie zwischen ihrer fiktiven Welt und echten Geheimdienstoperationen verschwimmt, als die Handlungen ihrer Bücher unerklärlicherweise mit aktuellen Ereignissen übereinstimmen. Plötzlich gerät Elly selbst ins Visier der Behörden, die ihre Rolle in diesem mysteriösen Zusammenspiel untersuchen. Ein spannungsgeladener Kampf zwischen Fiktion und Realität entfaltet sich, während Elly versucht, die Wahrheit hinter den seltsamen Parallelen aufzudecken und gleichzeitig vor den Machenschaften der Geheimdienste zu entkommen.

Argylle ist ab heute im Kino und soll auch bald ins Programm von Apple TV+ aufgenommen werden. Der Film soll sich an alten Spionage-Filmen und auch Actionklassikern orientieren, wodurch ein wilder Mix voller Twists auf der Leinwand präsentiert wird. Ob das geklappt hat, bleibt aber erstmal abzuwarten. Auf alle Fälle wissen wir jetzt schon, dass Argylle der Auftakt einer Trilogie sein soll. Wird der Film also ein Erfolg, können wir uns jetzt schon auf kommenden Nachschub freuen. Ich bin zumindest mal gespannt, ob ich den erhofften Hit im Kino bekomme und ob Henry Cavill endlich James Bond spielen kann, ohne den Titelhelden selbst zu verkörpern. Was aber denkt ihr zum Film von Matthew Vaughn?

Trailer zu Argylle: