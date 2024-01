Erster Trailer zur dritten Staffel von The Bad Batch verspricht ein großes Finale

The Bad Batch ist ein wirklich interessantes Spin-Off zu Star Wars. Angesiedelt nach der Order 66 und damit dem Ende der Klonkriege, sehen wir in der Serie die Abenteuer der Kloneinheit 99, welche durch ihre fehlerhafte Produktion nicht von den Befehlen des Imperators beeinflusst werden. Für die Truppe aus ungleichen Klonen geht es ums reine Überleben, auch wenn die Einheit gerne mal in Gefechte involviert wird, die weit über ihre eigenen Fähigkeiten hinausgehen. Werden sie in dieser neuen Welt überleben können?

Am 21. Februar ist es endlich soweit, und The Bad Batch startet mit seiner dritten und damit finalen Staffel auf Disney Plus. Die Premiere findet direkt mit drei Episoden statt. Alle anderen Folgen werden wöchentlich dann immer mittwochs erscheinen. Ein erster Trailer wurde bereits auf YouTube veröffentlicht, welcher nicht nur zeigt, dass sich Kloneinheit 99 neuen Gefahren stellen muss, sondern auch dass wir auf bekannte Gesichter aus The Clone Wars treffen werden.

„In der epischen letzten Staffel von Star Wars: The Bad Batch werden die Grenzen der Mitglieder des Bad Batch im Kampf um die Wiedervereinigung mit Omega getestet, während sie sich in einem abgelegenen Imperium-Wissenschaftslabor weiteren Herausforderungen stellen müssen“, heißt es in der offiziellen Pressemeldung. „Die Gruppe ist zersplittert und begegnet Bedrohungen aus allen Richtungen, weshalb sie unerwartete Verbündete suchen, sich auf gefährliche Missionen begeben und alles aufbieten müssen, was sie gelernt haben, um sich vom Imperium zu befreien.“

Trailer zur dritten Staffel von The Bad Batch: