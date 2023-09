Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 meldet sich mit neuem Entwickler zurück

Manche Spiele wirken so, als ob sie gar nicht released werden wollen. Ein großes Beispiel hierfür war Kingdom Hearts 3, welches wirklich lange in der Entwicklungshölle steckte, letztendlich aber in den hiesigen Läden aufschlug. Aber nicht nur japanische Entwickler haben dieses Problem, denn auch westliche Spiele wollen manchmal gar nicht auf den Markt kommen. Wir reden hier jetzt nicht von Spielen wie Ubisofts Beyond Good & Evil 2 oder dem bereits vor länger angekündigten Metroid Prime 4, nein, die Rede ist vom lange erwarteten RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. In einer neuen Pressemitteilung meldet sich Paradox Interactive nach einiger Zeit wieder zu Wort und gibt bekannt, dass das Spiel nun wieder den Entwickler geändert haben soll.

The Chinese Room heißt der neue Entwickler hinter Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Das Studio hat einen starken Fokus auf First-Person-Erfahrungen und hat bereits Spiele wie Amnesia: A Machine for Pigs oder Everybody’s Gone to the Rapture entwickelt. Weiterhin wird in der Pressemitteilung ein Gameplay-Reveal im Januar 2024 genannt, welcher erstmals Szene von der neuen Version des Titels zeigen soll. Zum derzeitigen Zeitpunkt soll das Spiel im Herbst 2024 erscheinen. Ob dieser Termin eingehalten werden kann, ist mit Hinblick auf die Geschichte von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 noch zweifelhaft. Wir sind auf jeden Fall froh, dass es endlich wieder ein Lebenszeichen vom Spiel gibt.

Vampire: The Masquerade nimmt einen besonderen Platz in unserem Herzen ein. Das düstere Setting der Spielwelt mit seinen komplexen Geschichten, die auf der modernen Gesellschaft aufbauen, passt perfekt in den Katalog unseres Studios. Bloodlines 2 ist unser bisher ambitioniertestes Projekt. Die Fans der Serie haben dieses Spiel schon sehnsüchtig erwartet, und wir sind der Herausforderung gewachsen. Wir bringen mehr als 15 Jahre an preisgekrönter Erfahrung in das Projekt ein und erschaffen ein Spiel, welches das Erbe des Vorgängers ehrt und gleichzeitig das Gameplay in die moderne Ära bringt. ~ Ed Daly, Studio Director bei The Chinese Room

Auch ein erster Trailer zu neuen Fassung wurde auf YouTube veröffentlicht: