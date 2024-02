Galaxy S24 Preisprognose – Wer fünf Monate wartet, könnte bis zu 30 Prozent sparen

Samsung hat am 17. Januar die drei neuen Smartphone-Flagschiffe der Galaxy S-Reihe vorgestellt und es gibt wieder eine interessante Preisprognose von Idealo dazu. Der Kauf des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra dürft sich nach wenigen Monaten besonders lohnen.

Das Samsung Event lief unter den Namen „Galaxy AI is coming“ und dabei lag der Fokus natürlich auf Künstlicher Intelligenz. Damit soll bei Samsung eine neue Ära eingeläutet werden und die Smartphone Welt noch variabler werden. Zahlreiche Produktvideos zeigten dabei eindrucksvoll was das konkret für die neuen Smartphones bedeutet.

Samsung Galaxy S24 wird im Laufe des Jahres wieder günstiger

Samsung hat die Preise der Galaxy-Reihe im vergangenen Jahr etwas angezogen und so war das S23 100 Euro teurer als sein Vorgänger. Die Plus- und Ultra-Varianten waren sogar 150 Euro teurer. Doch in diesem Jahr ist es ein wenig überraschend das die Einstiegspreise für das Galaxy S24 und S24 Plus um 50 Euro gesunken sind. Nur beim S24 Ultra muss man tiefer in die Tasche greifen.