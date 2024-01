Amazon Prime Gaming Update im Januar

Willkommen beim Januar Prime Gaming-Update! Prime Gaming ist Teil der Amazon Prime-Mitgliedschaft, bei der Mitglieder jeden Tag mit Deals, kostenlosem Versand und qualitativ hochwertiger Unterhaltung Geld sparen.

Die kostenlosen Spiele im Januar umfassen mehrere Titel, darunter Endling – Extinction is Forever, Apico, Atari Mania und Yars: Recharged.

Prime Gaming-Mitglieder aus den USA, UK, Kanada, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien können kostenlos über Amazon Luna auf folgende Titel zugreifen: Control Ultimate Edition, Kitaria Fables, Wonderboy: The Dragon Trap und Young Souls.

Amazon Prime-Mitglieder können diese Angebote für begrenzte Zeit unter gaming.amazon.com abholen. Informationen zum Lineup für diesen Monat und alle Neuigkeiten rund um Prime Gaming gibt es unter primegaming.blog. Pressematerial ist hier verfügbar.

Über Amazon Luna haben Mitglieder Zugriff auf eine wechselnde Auswahl an Spielen – Jetzt erhältlich in den USA, Kanada, Deutschland, UK, Frankreich, Italien und Spanien

Amazon Luna steht Spielern in Deutschland, UK, USA, Kanada, Frankreich, Italien und Spanien zur Verfügung. Das macht es einfach, sofort loszuspielen – auf den Geräten, die bereits vorhanden sind, wie Fire TV. Kunden haben mehr Zugang zu hochqualitativen, immersiven Spielen über die Cloud auf ihren unterstützten Geräten. Mit Lunas Prime Gaming-Angebot bei Amazon Luna haben Mitglieder die Möglichkeit, eine wechselnde Auswahl an Spielen kostenlos über einen bestimmten Channel zu spielen. Mehr Informationen zu Amazon Luna gibt es hier.

Ab jetzt verfügbar: Im Rahmen von Amazon Lunas Prime Gaming-Angebot erhalten Prime-Mitglieder vollen Zugang zu einer Reihe von beliebten Spielen, darunter Control Ultimate Edition, Kitaria Fables, Wonderboy: The Dragon Trap and Young Souls. Spieler haben auch vollen Zugang zu Fortnite, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival und Trackmania.

Die kostenlosen Spiele mit Amazon Prime im Januar 2024

Prime Gaming hat im Januar viele kostenlose Titel im Angebot, der erste davon ist ab heute erhältlich. Dieser Monat ermöglicht es Spielern in Endling – Extinction is Forever einen Planeten zu erkunden, welcher von der Menschheit zerstört wurde und in Apico ihre Bienenhaltungs- und Instandhaltungs-Skills zu testen. Jeden Donnerstag gibt es auf gaming.amazon.com kostenlose Titel für Prime-Mitglieder.

4. Januar Endling – Extinction is Forever [Amazon Games App] – Spieler erleben in diesem umweltbewussten, mit dem BAFTA-Preis ausgezeichneten Abenteuer eine von der Menschheit verwüstete Welt durch die Augen des letzten Fuchses auf der Erde.

11. Januar Apico [Amazon Games App] – In dieser entspannten Imkerei-Simulation können die Spieler in einer Reihe von üppigen Umgebungen Bienen züchten, sammeln und pflegen.

18. Januar Atari Mania [Epic Games Store] – Spieler reisen durch diese Minispielsammlung, die in einer humorvollen Retro-Erzählung voller Entdeckungen und Überraschungen verpackt ist.

25. Januar Yars: Recharged [Epic Games Store] – In dieser Neuauflage des Atari-Klassikers aus dem Jahr 1982 zerstören die Spieler die Verteidigungsanlagen der feindlichen Heimatwelten, indem sie die Kugeln aus dem Weg räumen und die Bosse überrennen.

Alle Neuigkeiten zu Inhalten, Angeboten und Gewinnspielen gibt es unter primegaming.blog oder auf den Kanälen von Prime Gaming auf Twitter, Facebook und Instagram.