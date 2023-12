PACKT DEN FEIERTAGS-SALE 2023 DES EPIC GAMES STORE AUS!

Damit ihr 2023 richtig fröhliche Feiertage verbringt, haben wir für euch einen festlichen Sale zusammengestellt. Euch erwarten Tausende von reduzierten Spielen, unbegrenzt verfügbare 33-%-Epic-Gutscheine, auf 10 % erhöhte Epic-Belohnungen, 17 kostenlose Spiele und kostenlose kosmetische Gegenstände für alle!

Der Sale beginnt am 13. Dezember 2023 um 17:00 Uhr, und läuft bis zum 10. Januar 2024 um 17:00 Uhr (MEZ). Lest weiter unten mehr über die Highlights!

Tausende Titel im Angebot, unbegrenzt verfügbare 33-%-Epic-Gutscheine und auf 10 % erhöhte Epic-Belohnungen!

Zusätzlich zu den Tausenden von reduzierten Spielen wird ab heute, dem 13. Dezember 2023 um 17:00 Uhr, bis zum 10. Januar 2024 um 17:00 Uhr (MEZ) bei allen anrechnungsfähigen Transaktionen mit einem Wert ab 14,99 € an der Kasse automatisch ein 33-%-Epic-Gutschein angewendet (siehe Geschäftsbedingungen). Die Anzahl der Epic-Gutscheine ist unbegrenzt – ihr erhaltet während des Events nach jeder anrechnungsfähigen Transaktion einen neuen Gutschein. Außerdem erhöhen wir unsere Epic-Belohnungen für die Dauer des Feiertags-Sales auf 10 %.

Highlights des Feiertags-Sale 2023

Wir haben einige der Highlights des Sales zusammengestellt. Diese fantastischen Spiele sind nur eine kleine Auswahl der Tausenden von Titeln, die während des Feiertags-Sales reduziert sind.

Alan Wake 2

Die lange geplante Fortsetzung von Remedy ist ein außergewöhnliches Spiel, das Live-Action und Meta-Reportage mit Survival-Horror mischt. Neben Alan gibt es mit Saga Anderson eine neue spielbare Figur. Während Alan verzweifelt versucht, sich aus einer selbst geschaffenen Limbuswelt herauszuschreiben, wird Anderson durch ihre Ermittlungen in der realen Welt immer tiefer in die dunkle Vergangenheit von Bright Fall hineingezogen. Mit unserem Leitfaden für Alan Wake 2 habt ihr gleich eine Einstiegshilfe.

Als zusätzlichen Bonus erhaltet ihr während unseres Feiertags-Sales beim Kauf von Alan Wake 2 einen digitalen Gutschein-Code für ein Exemplar von Alan Wake Remastered für PC. Das Angebot endet am 10. Januar 2024, ausführliche Infos auf der FAQ-Seite.

EA SPORTS FC 24

Dieses Spiel ist der Grund, warum es Wohnzimmer gibt. In EA SPORTS FC 24 stehen euch Tausende von Spielern und Hunderte von Mannschaften zur Auswahl. Mit Animationen auf der Basis von Motion-Capture in echten Spielen wirkt die Action auf dem Rasen mit den bekanntesten Spielern der Welt prächtiger als je zuvor. In unserem Leitfaden findet ihr die Grundlagen des Fußballs.

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage will euch zu den Ursprüngen der Reihe zurückführen. Nach den riesigen RPGs, zu denen sich die Reihe im Laufe der Jahre entwickelt hat, wurde die neueste Folge zu einem Spiel abgespeckt, bei dem wieder eure Klinge im Vordergrund steht. Jetzt dreht sich alles um Missionen, Kräfte und Parkour, und Basim wird in den belebten Straßen von Bagdad zu einem Assassinen ausgebildet. Lest unseren Leitfaden über die besten Fertigkeiten im frühen Spiel.

PAYDAY 3

Entdeckt eure kriminelle Seite. Plant Raubüberfälle und führt sie mit bis zu drei maskierten Freunden aus. Leert die Tresore von Banken, erleichtert exklusive Nachtclubs um ihre Einnahmen und bereitet euch darauf vor, dass irgendwo irgendetwas schiefgeht. Ein guter Raubüberfall macht richtig Spaß, aber ein schlechter kann bedeuten, dass ihr zum ersten und letzten Mal von Kugeln durchsiebt werdet. Erfahrt in unserem Leitfaden, wie ihr den perfekten Überfall durchzieht.

The Lord of the Rings: Return to Moria

Die Zwerge kehren in ihre Heimat zurück, um ihr rechtmäßiges Zuhause zurückzuerobern und ihre alten Schätze auszugraben. Der Schauplatz für ein Survival-Crafting-Spiel ist perfekt: Grabt tief, baut Basen, bekämpft Orks und lüftet Geheimnisse, die seit Tausenden von Jahren schlummern. In diesem kooperativen Bergbauspiel können acht Freunde als Gefährten gemeinsam in ihr Abenteuer ziehen und unser Leitfaden hilft euch, im Spiel voranzukommen.

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen ist ein Action-RPG mit einer weltenverändernden Abwandlung der Soulslike-Formel. Parallel zu Axiom existiert das Reich Umbral und ist immer präsent, während es auf euren Tod wartet. Wenn ihr in Axiom sterbt, könnt ihr euch in der raueren Welt von Umbral zu eurem Körper zurückkämpfen, euch wiederherstellen und eure Aufgabe, den Dämonengott zu stürzen, fortsetzen. Startet mit unserem Einsteigerleitfadendurch.

Dead by Daylight: Ultimate Edition

Der absolute asymmetrische Multiplayer-Horror. Spielt als einer von vier Überlebenden und versucht, als Opfer dem Horror zu entkommen. Oder entscheidet euch für einen Killer aus einer Liste von klassischen Horror-Bösewichten und schleicht euch mit Kettensägen, Äxten und mehr durch die Level. Dabei könnt ihr zwischen spieleigenen Killern und zahlreichen DLCs mit berühmten mordlüsternen Monstern wählen.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Das perfekte Spiel für die festliche Jahreszeit. Während Miles Morales sich an sein neues Leben als Spider-Man gewöhnt, schwingt ihr euch durch ein verschneites Manhattan. Da Peter in Europa unterwegs ist, muss Miles die Stadt alleine beschützen. Euch erwarten jede Menge Netzakrobatik und Kämpfe, die durch die neuen Kräfte von Miles noch intensiver werden: Er kann Elektroschocks austeilen und sich unsichtbar machen.

God of War

Kratos hat ein neues Leben, zieht seinen Sohn im frostigen Midgard auf und sucht als gefallener Gott nach Ruhe. Auch Götter ändern sich. Um ein Versprechen einzulösen, das er seiner verstorbenen Frau gab, zieht er mit seinem Sohn durch dieses gefährliche Reich. In diesem Spiel geht es um gewichtige Themen, gleichzeitig ist es aber auch ein spektakuläres Third-Person-Actionspiel. Kratos ist der Gott des Krieges und lässt das jeden spüren, der seine Macht und Fähigkeiten anzweifelt. Seine Axt ist eine der besten Waffen, die ihr in Videospielen finden werdet.

Empfohlene kosmetische Geschenke!

Wir haben ein paar fantastische festliche Geschenke für euch.

Fall Guys

Holt euch „Ausgepackt“ für Fall Guys! Mit diesem Kostüm im Geschenk-Look seid ihr in der Stolperhalle ein echter Hingucker.Warframe

Meldet euch während des Sales über den Epic Games Store bei Warframe an und holt euch die Waffe Atterax, einen 7-Tage-Booster: Erfahrung und einen 7-Tage-Booster: Credits

Honkai Impact 3rd

Freut euch über den Feiertags-Sale des Epic Games Store und holt euch in Honkai Impact 3rd 500 Asterite sowie 100.000 Münzen KOSTENLOS!

Disney Speedstorm

Holt euch das Monochromatic Pack für Disney Speedstorm und erhaltet den Rennanzug „Monochromatic Classic“ für Goofy, die Kart-Lackierung „Monochromatic Classic“ für Goofy, seltene Crew-Scherben von Chip und Chap sowie 5 Universalkisten-Credits!

Idle Champions of the Forgotten Realms

Das „Dungeons & Dragons“-Strategie-Managementspiel erwartet euch mit schöner Beute. Das „Dunkle Justiziarin Schattenherz“-Partypaket enthält den Skin „Dunkle Justiziarin Schattenherz“, das epische „Schattenzherz“-Talent, die Freischaltung der Champions Schattenherz, Lae’zel und Astarion sowie 7 Kisten und 1 garantiert glänzende Karte für Schattenherz, Lae’zel und Astarion.



SYNCED

Mit dem Winterfest Bundle, das das New Season Pack mit einem exklusiv auf Epic verfügbaren Waffenskin, dem Outfit und dem Avatar der Läuferin Layla sowie das General Pack mit 10 Automatenmünzen und einem VIP-Pass enthält, könnt ihr euch im Koop-Shooter beweisen.

World of Warships

Mit World of Warships werdet ihr Wellen schlagen. Das Paket erwartet euch mit dem panasiatischen Kreuzer Ning Hai, 15 EcoBoosts (2 von jeder Art, 2 Stufen), 5 Weihnachtsgeschenk-Containern, 1 Epic-Aufnäher, 10 Tarnungen „EGS“ und 10 Tarnungen „Neujahrshimmel“.

EVE Online

Mit dem Superluminal-Paket, das vier atemberaubende neue Skins und ein Set einzigartiger Kapselpiloten-Kleidung enthält, werdet ihr euch ziemlich kosmisch fühlen!

17 kostenlose Spiele!

Während des Feiertags-Sale 2023 des Epic Games Store gibt es viele kostenlose Spiele, wobei das erste schon verfügbar ist! Mehr Infos findet ihr auf unserer Seite über kostenlose Spiele im Epic Games Store.

Viel Spaß allerseits beim Sale!