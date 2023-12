Ran an den Zombie: Early Access von Arizona Sunshine 2 startet schon jetzt – offizieller Release am 7. Dezember

rizona Sunshine® 2, die sehnlichst erwartete Fortsetzung des mehrjährigen Top-Sellers Arizona Sunshine, erscheint heute für alle, die die Deluxe Edition des Spiels auf PlayStation VR2 und Steam VR vorbestellt haben! Arizona Sunshine® 2 erscheint offiziell am 7. Dezember 2023 auf den Plattformen Meta Quest, PS VR2, Steam VR und Pico und entführt die Spieler in eine noch nie dagewesene, mit herrlich-brutaler Zombie-Action gefüllte, filmische Story-Kampagne mit vollständiger plattformübergreifender Multiplayer-Unterstützung, einschließlich eines Zwei-Spieler-Koop-Kampagnenmodus und eines endlosen Horde-Modus für bis zu vier Spieler.

Um dies gebührend zu feiern, hat Vertigo Games einen brandneuen Trailer veröffentlicht. Hier lernt man Buddy, den treuen Hundekumpel des Protagonisten, kennen und wirft einen Blick auf das intensive VR-Survival-Erlebnis, das die Spieler in Arizona Sunshine 2erwartet!

Arizona Sunshine 2 wurde von Grund auf für VR entwickelt und nutzt die neueste Technologie, um mit diesem brandneuen Zombie-Abenteuer einen neuen Maßstab für VR-Storytelling und Koop-Survival zu setzen. Entweder man steigt selber direkt in die Geschichte ein oder schließt sich mit einem Freund zusammen, um den Nervenkitzel realistischer VR-Kämpfe zu erleben. Und das alles inklusive manuellem Nachladen und physischer Handhabung von über 40 Waffen, darunter ein Arsenal von Fan-Lieblingen, brutzelnde Flammenwerfer und ein brandneues Nahkampfsystem, mit dem man alles von Katanas bis zu Gliedmaßen einsetzen kann, um die Untoten zurück ins Jenseits zu schicken.

In Begleitung seines neuen Freundes Buddy nimmt einen die filmische Story-Kampagne von Arizona Sunshine 2 mit auf eine VR-Achterbahnfahrt, bei der deutlich wird, dass es in der Apokalypse nicht nur darum geht, sich den Weg durch das Ende der Welt zu bahnen, sondern auch darum, in schlimmen Zeiten Gesellschaft zu finden. Und wie könnte man das besser tun als mit Freunden im 2-Spieler-Koop-Kampagnenmodus?

Der Launch des Spiels markiert auch den Beginn des Horde-Modus für vier Spieler, wobei drei weitere Maps für den Horde-Modus im Laufe des „Year One“ veröffentlicht werden sollen. Zu den weiteren Updates nach dem Launch gehört ein kostenloses Quest 3-Upgrade für die Quest-Plattform im Dezember, das Echtzeitschatten auf dynamische Objekte zaubert.

Wer Arizona Sunshine 2 jetzt noch bis zum offiziellen Start am 7. Dezember vorbestellt, erhält zeitlich begrenzte In-Game-Boni für Meta Quest, PlayStation VR2 und Steam VR. Wer die Deluxe Edition auf PS VR2 und Steam VR vorbestellt, erhält außerdem ab heute sofort Zugang zum Spiel.

Weitere Neuigkeiten zu Arizona Sunshine 2 von Vertigo Games auf http://arizona-sunshine.com sowie auf Facebook, Twitter, Instagram und Tiktok.