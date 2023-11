Welche Smartwatch passt zu mir?

Seit fast 10 Jahren gibt es Smartwatches, wie wir sie heute kennen. Zwar waren Apple, Google & Co. nicht die Erfinder der tragbaren Computeruhr, doch zählen sie heute zu den beliebtesten Herstellern smarter Armbanduhren. Die cleveren Ergänzungen zum Smartphone sind zu einem beliebten Accessoire geworden, das nicht nur die Zeit anzeigt, sondern auch eine Fülle von Funktionen bietet, die den Alltag auf vielschichtige Weise bereichern. Doch angesichts der Vielzahl von Optionen und Modellen auf dem Markt kann die Wahl der passenden Smartwatch eine wahre Herkulesaufgabe sein. In diesem Artikel möchten wir dir daher helfen, die perfekte Smartwatch für dich zu finden.

1) Android Wear OS oder watchOS?

Um eine erste grobe Selektion vorzunehmen, solltest du dir die Frage stellen, ob du Android Wear OS oder watchOS als Betriebssystem für deine Smartwatch vorziehst. Die Wahl orientiert sich in der Regel am Betriebssystem deines Smartphones: Besitzt du ein iPhone, dann sind Smartwatches mit Apples watchOS die sinnvollere Entscheidung. Basiert dein Smartphone auf Android, empfiehlt es sich, ein Modell mit Android Wear OS zu wählen. Man kann es als Vor- oder Nachteil sehen, aber Android-Nutzer haben eine größere Auswahl, da Android Wear OS nicht nur von einem Hersteller genutzt wird.

2) Design und Größe

Smartwatches gibt es in verschiedenen Designs und Größen, von schlanken und eleganten Modellen bis hin zu robusten Outdoor-Varianten. In erster Linie spielen hier natürlich deine persönlichen Vorlieben sowie der beabsichtigte Verwendungszweck eine Rolle. Ein schlankes, minimalistisches Design eignet sich gut für den Büroalltag, während eine robustere, sportlichere Uhr ideal ist, wenn du häufig im Freien aktiv bist. Für die meisten Smartwatches sind außerdem wechselbare Armbänder verfügbar, eine große Auswahl für gängige Modelle findest du auf www.watcharmband-shop.de. Achte daneben auch auf die Größe des Displays, sodass du die Uhr bequem am Handgelenk tragen kannst.

3) Display

Das Display ist das Herzstück einer jeder Smartwatch. Es gibt verschiedene Arten von Displays, darunter OLED, AMOLED und E-Ink. OLED- und AMOLED-Displays bieten lebendige Farben und scharfe Kontraste, sind jedoch stromhungriger. E-Ink-Displays, die auch in E-Readern Verwendung finden, sind energieeffizienter, verzichten aber weitgehend auf Farben.

4) Akkulaufzeit

Wie beim Smartphone auch, spielt auch bei der Smartwatch die Akkulaufzeit eine große Rolle. Einige Smartwatches halten nur einen Tag, während andere bis zu einer Woche oder länger durchhalten können. Die Akkulaufzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Display-Typs, der Features, die du nutzt und wie intensiv du deine Smartwatch insgesamt nutzt.

5) Fitness- und Gesundheitsfunktionen

Viele Menschen entscheiden sich für eine Smartwatch, um ihre Fitnessziele zu verfolgen und ihre Gesundheit zu überwachen. Die meisten Smartwatches verfügen daher über grundlegende Funktionen wie Schrittzähler, Herzfrequenzmesser und Schlafüberwachung. Fortgeschrittenere Modelle können GPS, EKG-Messung und sogar Sauerstoffsättigung bieten. Hier lohnt aber auch ein Vergleich mit speziellen Fitnesstrackern.

6) App-Ökosystem

Das App-Ökosystem der Smartwatch ist ein weiterer entscheidender Faktor. Es bestimmt, welche Anwendungen und Dienste du auf deiner intelligenten Armbanduhr nutzen kannst. Die Qualität und Vielfalt der verfügbaren Apps variiert je nach Betriebssystem. Wenn du bereits im Vorfeld weißt, welche Apps du nutzen möchtest, kannst du gezielt nach kompatiblen Modellen Ausschau halten.

7) Konnektivität

Smartwatches helfen dir dabei, immer auf dem Laufenden zu bleiben, indem sie Benachrichtigungen, die auf deinem Smartphone eingehen, auf dem Smartwatch-Display anzeigen. Stelle sicher, dass deine Watch und dein Phone miteinander connected werden können, z. B. via Bluetooth, WLAN oder auch über LTE.

8) Gegen Wasser gewappnet

Hast du vor, deine Smartwatch beim Schwimmen zu tragen? Dann informiere dich vorab, wie wasserdicht dein favorisiertes Modell ist. Hierüber gibt u.a. die IP-Schutzklasse Auskunft. Damit du deine Uhr bedenkenlos mit ins Wasser nehmen kannst, solltest sie mindestens über IPX8 verfügen. Für gelegentliches Untertauchen genügt IPX7.

9) Preis

Der Preis ist natürlich ein entscheidender Faktor bei der Auswahl deiner Smartwatch. Die Bandbreite reicht von preiswerten Einsteigermodellen bis hin zu High-End-Luxusuhren, die selbst mit klassischen Uhrenherstellern mithalten können.