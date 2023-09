Generation V – Die neue und brutale Serie aus dem The Boys Universum ab heute bei Prime Video

Es ist bereits über 4 Jahre her, da erschien die erste Staffel der Amazon Serie The Boys auf Prime Video. Die Serie aus den kreativen Köpfen von Eric Kripke, Evan Goldberg und Seth Rogen zählt bis heute 3 Staffeln und wird immer noch mit neuen Staffeln aktiv produziert. Auch eine erste Spin-Off Serie im Animationsstil wurde 2022 unter dem Namen The Boys Presents: Diabolical veröffentlicht. Hier gab es jedoch keine zusammenhängende Geschichte, dafür aber kleine Ereignisse in der Welt von The Boys.

Mit Generation V erscheint heute das nächste Spin-Off der beliebten Comic-Adaption. In der Serie, entwickelt von Craig Rosenberg, Evan Goldberg und Eric Kripke folgen wir den Teenagern der Godolkin Universität. In dieser werden komplett neue Superhelden ausgebildet, jedoch müssen diese sich harten Prüfungen stellen, aus welchen sie womöglich nicht lebend herauskommen. Es entbrennt ein brutaler Wettkampf zwischen den Studenten, bei welchem womöglich das gesamte Geheimnis hinter den Superkräften auf dem Spiel steht. Wer hat das Zeug zum Superhelden und wer wird womöglich der Bösewicht der Geschichte?

Generation V ist ab sofort auf Prime Video zugänglich. Besitzer eines Prime Abos haben kostenlos Zugriff auf die Serie. Anders als in vielen anderen Serien von Amazon startet Generation V nicht mit einer Folge oder gar allen Folgen, sondern präsentiert sich erstmal mit 3 der insgesamt 8 Folgen der ersten Staffel. Jeden Freitag wird es dann eine neue Folge geben, in welcher wir den Studenten bei ihrem alltäglichen Leben an der Universität beiwohnen dürfen.

Hier gibt es den deutschen Trailer zu Generation V: