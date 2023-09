Black Summer 2023 – Das erste Kapitel von The Bunny Graveyard erscheint bereits in diesem Monat

Spiele wie Pony Island gehören in die Kategorie von niedlichen Spielen, welche einen dunklen Twist haben und euch mit spannenden Brüchen der vierten Wand bei Laune halten. Auch Doki Doki Literature Club! oder das sagenumwobene Inscryption zählen in diese Kategorie. Nun versucht sich auch das Studio Pichon Games an einem solchen Spiel und erzählt eine Horrorgeschichte rund um Hasen. The Bunny Graveyard soll dieser Titel heißen. Anders als in ähnlichen Spielen erzählt The Bunny Graveyard seine Geschichte aber nicht in einem einzigen Release, sondern versucht in episodischer Form immer wieder neue Häppchen zu liefern. Ob diese Formel aufgehen wird, bleibt noch abzuwarten.

Auf dem Fear Fest von IGN wurde nun angekündigt, dass das erste Kapitel von The Bunny Graveyard am 22. September 2023 für Steam und im Epic Games Store erscheinen wird. Hierbei wird nur der erste Part einer großangelegten Geschichte erzählt, in welcher ihr einen Mauszeiger innerhalb einer eigenartigen Welt steuert. Rätsel stehen im Fokus dieses Titels. Es gilt also Auswege zu suchen und sich neuen Herausforderungen zu stellen, welche euch gerne einmal mit schaurig schönen Überraschungen erwischen. Eine Konsolenversion zum Spiel wurde bisher noch nicht angekündigt. Solltet ihr euch wegen des Spiels noch nicht sicher sein, dann könnt auf Steam bereits eine Demo ausprobieren.