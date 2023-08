Der deutsche Entwickler hinter Desperados 3 muss seine Pforten schließen

Da liest man in einem Moment noch, dass die Gamescom wieder ordentlich an Besuchern zugelegt hat und im nächsten Moment erfährt man, dass eines der wichtigsten deutschen Entwicklerstudios seine Pforten schließen muss. Die Rede ist hierbei vom Münchener Studio Mimimi Games, welches unter anderem die Spiele Desperados 3 und das erst kürzlich erschienene Shadow Gambit: The Cursed Crew entwickelt hat. „Der zunehmende finanzielle Druck und das erhöhte Risiko wurden untragbar“, schreibt das Team im neuesten Blog-Eintrag von Mimimi Games. „Außerdem begann jedes Mal, wenn unsere Spiele kurz vor der Veröffentlichung standen und endlich Spaß machten, ein neuer Kampf um die Finanzierung der folgenden Projekte, so dass dies ein kontinuierlicher Kreislauf war.“ Diese Aussage kommt relativ überraschend, haben doch alle veröffentlichten Titel von Mimimi einen hohen Score auf Metacritic. Hier zeigt sich direkt wieder, dass auch wenn man gute Spiele entwickelt, dies einen nicht unbedingt vor dem finanziellen Misserfolg eines Spiels bewahrt.

Fans von Shadow Gambit: The Cursed Crew müssen sich nun aber nicht vor einem baldigen Aus des Spiels sorgen. Der Entwickler schreibt nämlich im selben Blog-Eintrag, „wir konzentrieren uns jetzt darauf, die zusätzlichen Inhalte für Shadow Gambit zu liefern und unsere Aufgaben als Geschäftsführer des Unternehmens zu erfüllen.“ Auch Patches zum Spiel werden laut Mimimi immer noch entwickelt und in den nächsten Monaten veröffentlicht.

Das bedeutet zwar, dass wir nicht mit der Produktion eines neuen großen Spiels beginnen werden, aber wir werden Shadow Gambit weiterhin voll unterstützen. Wir arbeiten bereits an einem Patch für alle Plattformen und haben einen großen Content-Drop für später in diesem Jahr geplant, der euch sicher genauso gut gefallen wird wie uns!

Am Ende des ersten Abschnitts wird sich im Blog-Eintrag auch noch bei allen Beteiligten bedankt. “Wir möchten unserer Community und unseren Fans dafür danken, dass sie unsere Spiele spielen und sich mit uns engagieren”, schreiben die Entwickler an die Käufer und Interessenten ihrer Spieler. Zwar schließt damit nun eins der vielversprechenden deutschen Studios der letzten Jahre, wir gehen aber stark davon aus, dass die Entwickler ihr Wissen und Können jetzt in anderen Studios der Industrie fortsetzen können. Es bleibt zu hoffen, dass Mimimi Games der einzige deutsche Entwickler bleibt, welcher in der nächsten Zeit seine Pforten schließen wird. Wir wünschen allen Mitarbeitern eine erfolgreiche Zukunft und glauben daran, dass sie ihre Talente auch an anderen Orten einbringen können.