gamescom 2023 – Dieses Resident Evil inspirierte Spiel kommt im Frühjahr 2024

Survival-Horror Spiele sind dank Resident Evil wieder hoch im Kurs. So bekamen wir zum Beispiel mit The Evil Within oder Tormented Souls in den letzten Jahren starke Vertreter des Genres, welche beweisen konnten, dass ein gutes Survival-Horror Spiel nicht den Resident Evil Namen tragen muss. Post Trauma ist ein weiterer Titel im Genre, der viel Spannung und eine tiefgehende Horroratmosphäre verspricht. Ein Releasedatum zum Spiel von RED SOUL GAMES und dem Publisher Raw Fury gab es bisher nicht. Mit dem neuen Gameplay Trailer von der Opening Night Live der Gamescom änderte sich jedoch dies nun. Im Trailer wurde bekannt gegeben, dass Post Trauma im Frühjahr 2024 endlich für PC und Konsolen erscheinen wird. Zwar fehlt dem Titel damit immer noch ein genauer Termin, durch die Eingrenzung ist es aber möglich sich erstmalig auf einen baldigen Release freuen zu können.

In Post Trauma übernehmen wir die Rolle von Roman, einem traumatisierten Mann, welcher in einem feindseligen Ort aufwacht, umgeben von verschiedenen unbekannten Bedrohungen. Es gilt verschiedene Rätsel zu lösen und gegnerische Monster auszuschalten, um den Albtraum und die damit verbundenen Gefahren sicher zu überstehen. Post Trauma begann anfangs als Ein-Mann-Projekt, hat sich jedoch durch die Gründung von RED SOUL GAMES zu einem größeren Titel entwickelt. Das Spiel verbindet klassische Survival-Horror Elemente wie eine feste Kamera mit modernem Gameplay und einer zeitgenössischen Grafik. Somit will man sowohl alte Fans als auch neue Interessenten fürs Genre begeistern und ein einzigartiges Erlebnis schaffen, welches Käufer des Titels begeistern wird. Das Spiel kann bereits jetzt auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden.