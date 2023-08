Minecraft-Community in höchster Alarmbereitschaft, da beliebte Mods eine Cyber-Bedrohung darstellen könnten

Sicherheit spielt nicht nur im realen, sondern auch im digitalen Leben eine entscheidende Rolle. Dies gilt vor allem auch dann, wenn es um beliebte Online-Plattformen geht. Dazu gehört zum Beispiel der Gaming-Klassiker Minecraft. In letzter Zeit ist jedoch eine bedenkliche Sicherheitslücke namens „Bleeding Pipe“ in der Minecraft-Community aufgetaucht. Sie bereitet den Gamern erhebliche Sorgen.

Leider ist diese Sicherheitslücke aber auch nicht die einzige Bedrohung, auf die man Acht geben sollte. In diesem Artikel erfährst du mehr dazu und wie du dich als Spieler am besten schützen kannst.

Was versteht man unter „Bleeding Pipe“?

In einigen Minecraft-Mods ist eine Schwachstelle namens „Bleeding Pipe“ enthalten. Diese stellt für Cyberkriminelle eine ideale Gelegenheit dar, um die Server und PCs von Spielern mit Schadprogrammen zu infizieren. Zu diesem Zweck senden sie spezielle Netzwerkpakete an die entsprechenden Minecraft-Mod-Server und versuchen so die Kontrolle darüber zu erlangen. Sind die Server erstmal gehackt, nutzen die Angreifer die Schwachstelle aus, um Zugriff auf die Computer der Spieler zu bekommen, die sich mit dem Mod-Server verbinden.

Anfangs ging man davon aus, dass es nur drei anfällige Minecraft-Mods gebe, nämlich Logisticspipes, Bdlip und Endercore. Mittlerweile ist die Liste aber bereits länger und wird größer.

Weitere Sicherheitsbedrohungen für Spieler

Leider ist es nicht nur die „Bleeding Pipe“ Sicherheitslücke, die den Spielern Sorgen bereiten sollte. Daneben existieren auch noch weitere Gefahren:

Phishing-Angriffe : Dabei versuchen Angreifer, Zugang zu den Konten der Spieler zu erhalten, indem sie gefälschte Anmeldeseiten oder betrügerische E-Mails erstellen. Dies kann dazu führen, dass Gamer ihre Kontodaten preisgeben und Betrüger Zugang zu ihren persönlichen Informationen erhalten.

: Dabei versuchen Angreifer, Zugang zu den Konten der Spieler zu erhalten, indem sie gefälschte Anmeldeseiten oder betrügerische E-Mails erstellen. Dies kann dazu führen, dass Gamer ihre Kontodaten preisgeben und Betrüger Zugang zu ihren persönlichen Informationen erhalten. Datenlecks : In einigen Fällen können die Server von Online-Spielen gehackt werden, wodurch die persönlichen Informationen der Spieler, einschließlich Benutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwörter, in die falschen Hände geraten.

: In einigen Fällen können die Server von Online-Spielen gehackt werden, wodurch die persönlichen Informationen der Spieler, einschließlich Benutzernamen, E-Mail-Adressen und Passwörter, in die falschen Hände geraten. Malware und Viren : Spieler können versehentlich schädliche Software herunterladen, die ihre Geräte infiziert und sensible Informationen stiehlt. Diese Malware kann sich als scheinbar legitime Spiel-Mods, Cheats oder andere Downloads tarnen.

: Spieler können versehentlich schädliche Software herunterladen, die ihre Geräte infiziert und sensible Informationen stiehlt. Diese Malware kann sich als scheinbar legitime Spiel-Mods, Cheats oder andere Downloads tarnen. Konto-Hijacking : Angreifer können durch Brute-Force-Angriffe oder Social Engineering Zugriff auf die Spielerkonten erlangen. Haben diese sich einmal Zugang verschafft, können sie das Konto übernehmen, die In-Game-Währung stehlen oder die Identität des Spielers missbrauchen.

: Angreifer können durch Brute-Force-Angriffe oder Social Engineering Zugriff auf die Spielerkonten erlangen. Haben diese sich einmal Zugang verschafft, können sie das Konto übernehmen, die In-Game-Währung stehlen oder die Identität des Spielers missbrauchen. Distributed Denial of Service (DDoS)-Angriffe : Diese Art von Angriffen zielt darauf ab, die Server des Spiels oder die Netzwerkinfrastruktur zu überlasten, wodurch es für die Spieler nicht mehr spielbar ist. Oft werden DDoS-Angriffe von konkurrierenden Spielern oder Gruppen durchgeführt, um ihre Gegner außer Gefecht zu setzen.

: Diese Art von Angriffen zielt darauf ab, die Server des Spiels oder die Netzwerkinfrastruktur zu überlasten, wodurch es für die Spieler nicht mehr spielbar ist. Oft werden DDoS-Angriffe von konkurrierenden Spielern oder Gruppen durchgeführt, um ihre Gegner außer Gefecht zu setzen. Betrügerische In-Game-Angebote: Spieler können auf betrügerische In-Game-Angebote stoßen, bei denen gefälschte Gegenstände oder Währungen gegen echtes Geld verkauft werden. Diese Angebote führen dann zu finanziellen Verlusten und zur Beeinträchtigung der Integrität des Spiels.

Um sich vor diesen und anderen Bedrohungen zu schützen, sollten Minecraft-Spieler (aber auch alle anderen Internetnutzer) folgende Maßnahmen ergreifen:

Dateien überprüfen

Gamer sollten regelmäßig ihre Minecraft-Dateien auf verdächtige oder ungewöhnliche Inhalte überprüfen. Falls sie auf unbekannte Dateien stoßen, oder solche, die sie nicht selbst heruntergeladen haben, sollten man diese umgehend entfernen.

Updates durchführen

Es ist wichtig, sicherzustellen, dass sowohl das Game selbst als auch alle verwendeten Plugins oder Mods auf dem neuesten Stand sind. Entwickler veröffentlichen oft Updates, um Sicherheitslücken zu schließen und so einen gewissen Schutz vor Schadsoftware zu gewähren.

Vorsicht vor Phishing

E-Mails oder Nachrichten, die verdächtig aussehen oder Links enthalten, sind immer mit Vorsicht zu genießen. Auf suspekt wirkenden Webseiten sollten niemals Anmeldedaten oder sonstige persönliche Informationen eingegeben werden. Es ist sinnvoll, immer zuerst die URL zu überprüfen, bevor sensible Daten angegeben werden.

Auf dem neuesten Stand bleiben

Wer viel im Netz unterwegs ist, sollte versuchen, immer über aktuelle Bedrohungen und Sicherheitsaktualisierungen auf dem Laufenden zu bleiben. Dies gilt nicht nur für Fans von Online-Spielen. Foren, offizielle Websites und soziale Medien können gute Informationsquellen sein.

Letztendlich ist es wichtig zu beachten, dass sich Sicherheitsbedrohungen ständig weiterentwickeln. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Spieler wachsam bleiben und auch ihre eigenen Online-Verhaltensweisen regelmäßig einer kritischen Überprüfung unterziehen.