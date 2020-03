Zockerzimmer Special – Wir verlosen eine Trust Torro 5.1 Surround Anlage

Wir haben es euch in unserem Zockerzimmer-Special (welches ihr hier noch mal nachlesen könnt) versprochen und nun setzen wir das auch in die Tat um. Dank der freundlichen Unterstützung von Trust dürfen wir die Trust Torro 5.1 Surround Anlage im Wert von knapp 200 € unter unseren Lesern verlosen. Doch ein bisschen was müsst ihr dafür schon tun 😉

Doch so schwer ist das gar nicht. Ihr schreibt uns einfach eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de und sagt uns einfach was ihr auf Games-Mag vermisst bzw. was euch fehlt? Gemeinsam mit unserem Team werden wir alle Vorschläge beim nächsten Meeting besprechen und gegebenfalls umsetzen. Alle Teilnehmer (eine einfache Mail ohne Text wird übrigens direkt disqualifiziert) erhalten somit die Chance auf die Trust Torro 5.1 Surround Anlage. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 29.03.2020 um 23:59 Uhr. Wir werden uns schriftlich per Mail beim Gewinner melden.

Wir würden uns außerdem freuen wenn ihr uns auf unseren Social Media Kanälen auf Facebook und Twitter folgen würdet. Dort gibt es exclusive Gewinnspiele, News und viele weitere Neuigkeiten zu Games-Mag.de.

Übrigens suchen wir aktuell auch noch nach neuen Redakteuren – wenn ihr also Bock habt euer Hobby zu vertiefen und aktuelle News und Spieletests zu schreiben bewerbt euch bei uns. Alles weitere dazu findet ihr in unserer Job-Rubrik.