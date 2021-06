Zocken mit ne Kurrywurst? Wir machen es möglich

Für außergewöhnliche Dinge sind wir bei Games-Mag immer zu haben und genau deswegen haben wir ein cooles Gewinnspiel für euch. In Zusammenarbeit mit der Kurrywurst UG verlosen wir unter allen Teilnehmern 5 Gewinnpakete a 2 Schraubgläser Kurrywurst in den Geschmacksrichtungen Barbecue und Original. Der angebrachte Holzpiekser sorgt für kalten oder warmen schnellen Genuss beim Zocken oder Serien schauen. Das Gewinnspiel findet ihr zudem auch auf YouTube!

Und so einfach macht ihr mit:

Sendet uns eine Mail mit dem Begriff „Kurrywurst“ an mach-mit-bei@games-mag.de und schon landet ihr in der Wurst äh Lostrommel. Wir drücken euch fest die Daumen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 30. Juni 2021 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Mehr zur Kurrywurst

Kaufen, schrauben, wursten

Ob Frittenbude oder Restaurant – deutsche Fast Food-Fans lieben ihre Currywurst. 1949 von der Imbissunternehmerin Herta Heuwer in Berlin erstmalig serviert, erlebt die Wurst in würziger Sauce bis heute ihren Siegeszug durch hungrige Mägen. Kurrywurst – Die kalte Wurst im Glas präsentiert sich als zeitgemäße Umsetzung des kulinarischen Evergreens. Die unverfälschte Handmade-Qualität aus dem Snack-Regal regt zu sofortigem Zugriff unterwegs, im Home Office, in der Werkstatt oder bei einer Fahrtpause an. Weil Wurst nicht Wurst ist, bieten die beiden Schleswiger Gründer ihren pikanten Glücklichmacher in zwei Geschmacksrichtungen an.

Die Zwei von der Tankstelle

Leicht scharf, kräftig und mit dem perfekten Verhältnis aus Wurst und Sauce – das ist Kurrywurst Original. Genießer gabeln die üppigen 150 Gramm Wurst aus Schweine- und Rindfleisch enthusiastisch weg und kein Gramm Sauce bleibt im Glas. Die Kraft der Wurst und vertrauter Geschmack aus Tomate, Paprika, Curry und einem Hauch Chili bringen schnell wieder auf Touren. Freunde gepflegten Grillguts freuen sich über Kurrywurst Barbecue. Sie vereint typisches Curry-Aroma mit würzigem, rauchigen Barbecue-Flavour und kommt mit ganzen Senfkörnern daher.

Über Kurrywurst UG

Kurrywurst – Die kalte Wurst im Glas ist eine Produktinnovation der Kurrywurst UG. Die Unternehmer Jens Lohmann und Barnd Duong gründeten ihr Food-Startup im Januar 2021 in Schleswig. Diplom-Kaufmann Lohmann blickt auf 25 Jahre Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel zurück und agierte zuletzt als kaufmännischer Leiter der HMB GmbH, Husumer Mineralbrunnen. Hier entwickelte, produzierte und vermarktete er Wassermarken wie Strandsegler und Viva con Agua. Duong ist Markenstratege und Digital-Architekt. Er arbeitete vor der Gründung bei führenden Hamburger Agenturen wie Cellular und Jung von Matt.