ZIPPO NRG Hand Warmer Gewinnspiel

Das neue Jahr ist da und wir hoffen ihr seid alle hervorragend reingerutscht. Wir wollen das neue Jahr direkt mit einem Knaller beginnen und haben dank unseres Partners ZIPPO ein cooles Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Wir verlosen ein ZIPPO NRG Hand Warmer & Power Bank. Die amerikanische Profi-E-Sport-Organisation NRG besteht aus den Top E-Sport-Spielern Dizzy, Ace und Mohr und sie wurden mit dem neuen HeatBank 9s von ZIPPO ausgestattet.

Doch wie könnt ihr gewinnen und was müsst ihr dafür tun? Wir sagen es euch. Ihr schreibt eine Mail mit dem Betreff „Zippo“ an mach-mit-bei@games-mag.de und beantwortet folgende Frage:

Wie heißen die drei Top E-Sport Spieler vom Team NRG?

Wenn ihr die Frage richtig beantwortet habt landet ihr im Lostopf und habt die große Chance einen limitierten ZIPPO NRG Hand Warmer 9s zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 26. Januar 2020 um 23:59 Uhr. Wir drücken euch die Daumen.

Mehr zum ZIPPO Hand Warmer 9s:

HeatBank 9s, der wiederaufladbare Handwärmer, hält Sie warm – vom Büro bis in den Wald. Die praktische Power-Bank-Funktion lädt auch Ihr USB-kompatibles Gerät auf, sodass Sie verbunden bleiben, wenn Sie draußen sind.

MERKMALE

Lädt USB-kompatible Geräte wie Mobiltelefone, Mp3-Player, Tablets, Kameras usw. auf,

beidseitige Erwärmung bis zu einer Betriebstemperatur von 50 °C durch sechs (6) Heizstufen für regulierbare, angenehme Wärme,

Batterie- und Wärmeanzeigeleuchten,

wiederaufladbarer 5200 mAh-Lithium-Ionen-Akku (im Lieferumfang enthalten) für dauerhaft zuverlässige Wärme – bis zu 9 Stunden Betriebsdauer.

VORTEILE

Wiederverwendbar, weniger Abfall im Vergleich zu Einwegwärmern,

ideal, um in Büros oder bei ausgedehnten Outdoor-Aktivitäten warm zu bleiben,

zeigt schnell die eingestellte Temperatur und die verbleibende Akkuladung an,

für viel Wärme, um die Hände auch bei kaltem Wetter warm zu halten,

ermöglicht Ihnen, die Wärme an Ihre Umgebung anzupassen.

Weitere Infos zum Zippo Hand Warmer 9s findet ihr auch auf der offiziellen Website