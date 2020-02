Zeit für einen Klassiker: MTG Arena im Test

Ende 2018 kam ein Kartenspielklassiker zurück auf den digitalen Spielemarkt. Magic: The Gathering Arena dreht sich um das gleichnamige Kartenspiel und wird von uns im Test detailliert beleuchtet. Die beste Nachricht ist, dass sich die Version endlich digital durchgesetzt hat. Was MTG Arena besonders gut macht und wo auch 2020 noch Verbesserungspotenzial besteht, haben wir uns näher angesehen.

Spiel liegt wieder voll im Trend

Jüngst fand eine Weltmeisterschaft statt, die mit sämtlichen Teilnehmern, Kommentatoren- und Expertenteams in luxuriöser Art und Weise auf Hawaii ausgetragen wurde. Das Unternehmen Wizards of the Coast lud zu seiner Großveranstaltung im Spiel Magic: The Gathering Arena. Die besten Spieler der Welt duellierten sich hier im 2018 veröffentlichten Spiel, das seinen Papierkarten-Gegenpart zum ersten Mal in der Geschichte gut abbildet. Seit 1993 existieren die Karten mit Ländern, Kreaturen und Hexereien. Das Ziel des Games ist es, dem Gegner seine Lebenspunkte abzunehmen. Vorherige Versuche, das Spiel digital umzusetzen, waren nicht immer erfolgreich. Sie konnten die Vielseitigkeit und die benötigte Strategie nur halbherzig aufgreifen. Das hat sich mit MTG Arena geändert.

Auch für Neulinge ist das Spiel bestens geeignet, da darin Anleitungen aller Art eingebaut wurden, um neue Spieler in die Fantasy-Welt einzuführen. Direkt nach dem Login können durch die ersten Aktionen bereits neue Decks freigeschaltet werden, die kostenlos integriert sind. Diese setzen wie das Original auf unterschiedliche Strategien, sodass Spieler ein Bild von den Möglichkeiten bekommen, die MTG Arena bietet. Einerseits können Partien gegen den Computer gespielt werden, andererseits sind aber auch Spiele gegen reale Gegner möglich.

Das Programm sorgt mit sogenanntem Matchmaking dafür, dass stets gleich starke Decks und ähnlich erfahrene Nutzer aufeinandertreffen. Erfolgreiches Spielen und die Erfüllung täglicher Quests sorgt für attraktive Belohnungen wie Booster-Packungen mit neuen Karten. Grundsätzlich ist MTG Arena kostenlos genießbar, bietet allerdings auch die Möglichkeit, mit realem Geld früher an Karten oder Verbesserungen zu kommen.

Events nicht immer spielbar

Quelle: Pexels

Als Besonderheit bietet MTG Arena regelmäßige Events an, an denen die Spieler teilnehmen können. Leider sind diese jedoch nicht immer für alle Spieler verfügbar. Vielmehr benötigen einige Veranstaltungen eine Zahlung, etwa wenn das Draft-Format gespielt wird. Hier machen es andere Spiele deutlich besser, was zum Beispiel für Hearthstone gilt. Der Blizzard-Konter auf Magic: The Gathering ist ebenfalls höchst beliebt und nimmt dank massentauglicherer Digitalumsetzung einen größeren Platz im E-Sport ein. Selbst im Casino erinnern viele Spiele an MTG. Das Spiel Heroes Gathering nutzt beispielsweise ähnlich aussehende Goblins und Magier als Symbole auf seinen Walzen. Statt neuen Kreaturenkarten werden hier allerdings Bonussymbole gesammelt, um die In-Game-Funktion auszulösen.

MTG Arena hat sich derweil einiges überlegt, um Spiele weniger kompliziert zu gestalten. Viele Spielphasen können jetzt automatisch der KI überlassen werden, was mal mehr und mal weniger gut ausgeht. Auch eine Community-Einbindung suchen wir größtenteils vergeblich. So gibt es keinerlei In-Game-Chat in Text- oder Audioform. Immerhin wurde nachträglich eine Freundesliste hinzugefügt, in die bis zu 200 Spieler aufgenommen werden können. Das erleichtert das gemeinsame Spiel enorm, war doch zuvor noch die Eingabe umständlicher IDs nötig. Somit fällt unser Fazit zu MTG Arena insgesamt recht positiv aus. Das Spiel hat sich seit den ersten Digitalversuchen großartig entwickelt, hat aber nach wie vor Potenzial für Verbesserungen.