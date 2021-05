Yamaha präsentiert: Startschuss zur ersten eSX-eSport-Championship

Die erste eSX-eSport-Championship, präsentiert von Yamaha, beginnt ab sofort! Die Meisterschaft wird in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 ausgetragen und basiert auf drei Wettbewerbsstufen, die heute mit den Zeit-Qualifikationen beginnen und in den den Head-to-Head-Heats und den eSX-Finals mündet. Gefahren wird auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam.

Während den gesamten Zeit-Qualifikationen, bis zum 1. Juli, können sich Spieler auf www.Battlefy.com/esx registrieren. Die schnellste Runde, die zwischen dem 7. Mai und 1. Juli gefahren wird, zählt!

Auf den Sieger des Wettbewerbs wartet eine Yamaha Wolverine RMAX4 1000 LE*!

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 ist weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam verfügbar. Die Anmeldung für die Meisterschaft ist auf www.Battlefy.com/eSX möglich. Unter dem genannten Link sind ebenfalls weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen einsehbar.

