Xiaomi bringt das Mi A3 mit einem Flash Sale nach Deutschland und erweitert damit sein Android One Lineup

Technologieführer Xiaomi kündigt heute mit dem Mi A3 die Erweiterung seiner branchenführenden Android One-Produktlinie in Deutschland an.

Das Mi A3 ist mit einer 48 MP-Dreifachkamera, einem In-Screen-Fingerabdrucksensor, aktualisierten Design und einem leistungsfähigen Akku ausgestattet, was es zu einem idealen Alltagsbegleiter für Einsteiger bis hin zu Technik-Enthusiasten macht – oder alle, die außergewöhnliche Funktionen zu einem günstigen Preis schätzen.

Zum Start in Deutschland sind die ersten 1.000 Geräte des Mi A3 in der 64GB-Variante am 18. September ab 13:00 Uhr exklusiv bei Amazon.de zum Preis von 199,90 Euro (statt danach 249,90 Euro) erhältlich. Das Angebot schließt alle drei verfügbaren Farben “Kind of Grey”, “Not just Blue” und “More than White” ein.

“Unsere Android One-Serie, einschließlich des Mi A1 und Mi A2, war schon immer sehr erfolgreich in Bezug auf seine große Popularität und seinen außergewöhnlichen Ruf”, sagt Xiaomi Senior Vice President Wang Xiang. “Wir glauben, dass wir mit dem Mi A3 auch weiterhin die Erwartungen unserer Kunden übertreffen werden, indem das Gerät ein erstaunliches Android-Erlebnis zu einem fairen Preis bietet.”

“Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Xiaomi zu stärken und in diesem Jahr ein weiteres großartiges Gerät in das Android One-Portfolio aufzunehmen”, sagt Jon Gold, Director of Partner Programs bei Google. “Das brandneue Mi A3 wird ein Software-Erlebnis bieten, das up-to-date und einfach zu bedienen ist, mit integriertem Malwareschutz und regelmäßigen Sicherheitsupdates, die die Sicherheit der Benutzer gewährleisten.”

Flaggschiff-Level-Kamera

Das Mi A3 verfügt über eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite mit 48 MP-Hauptobjektiv und einem großen 1/2”-Sensor für ultrahochauflösende Fotos. Das 8-Megapixel-Weitwinkelobjektiv erkennt selbständig, wenn Anwender große Bilder aufnehmen, und empfiehlt, wann sie für eine optimale Aufnahme in den Ultra-Weitwinkelmodus wechseln sollten. Als Highlight aktiviert die integrierte KI-Szenenerkennung automatisch die Fototuning-Funktion, mit der Benutzer jederzeit ein perfektes Bild aufnehmen können.

Auf der Vorderseite des Mi A3 kommt eine 32 MP Selfie-Kamera mit einem durch künstliche Intelligenz gestützten Sensor zum Einsatz, der vier Pixel zu großen 1,6μm Pixeln zusammenfügt und für mehr Details bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt. Mit der einzigartigen Panorama-Selfie-Funktion können Benutzer atemberaubende Gruppenbilder aufnehmen, ohne auf die Rückkamera zu wechseln, einen Selfie-Stick zu verwenden oder Personen ausschneiden zu müssen. Die „palm shutter“ Funktion sorgt dafür, dass die Kamera beim Drücken des Auslösers nicht verwackelt, indem eine einfache Geste den Countdown zum perfekten Selfie startet.

Atemberaubendes AMOLED-Display mit verbessertem In-Screen-Fingerabdrucksensor

Mit einem großen 6.088” AMOLED Dot Drop Display bietet das Mi A3 lebendigere Farben und tiefere Schwarztöne mit einer rasanten, schnellen Ansprechgeschwindigkeit und verbesserter Energieeffizienz. Für ein sichereres Benutzererlebnis verfügt das Mi A3 über einen verbesserten Fingerabdrucksensor auf dem Bildschirm mit einem um 15% vergrößerten Erkennungsbereich. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wurden die Pixel und die Größe des Sensors verdoppelt, was zu einer höheren Zuverlässigkeit und einer um 30% erhöhten Entsperrungsrate unter extremen Bedingungen führt – von trockenen Fingern bis hin zu starkem Licht und extrem niedrigen Temperaturen.

Völlig neues dynamisches Design ohne Kompromisse bei den Spezifikationen

Tech-Enthusiasten freuen sich über beeindruckende neue Design-Upgrades des Mi A3, die das Gesamtbild und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Mit einem Gewicht von 173,8 Gramm und einer Dicke von 8,475 Millimetern ist das Gerät aufgrund seiner kompakten Größe ein idealer Begleiter für Multitasker, die eine Einhandbedienung wünschen.

Das Frontdisplay und die geschwungene Rückseite des Mi A3 bestehen aus Corning®️Gorilla®️Glass 5 und bieten ein dauerhaftes und dennoch komfortables Erlebnis. Wichtig ist, dass der kompakte Formfaktor des Geräts keine Abstriche bei der Audioqualität macht – Das Mi A3 verfügt über ein hochmodernes Frontaudiosystem und eine 3,5-mm-Buchse.

Das Mi A3 ist in drei attraktiven Farbvarianten erhältlich, die für alle Stilrichtungen geeignet sind: „Kind of Grey“, „Not just Blue“ und „More than White“. Ein holografisches Muster auf Nano-Ebene erweitert die blauen und weißen Farboptionen und erzeugt einen dynamischen Designeffekt, der stilbewusste Verbraucher ansprechen wird.

Höchstleistung, die mit dem Lifestyle Schritt hält

Das Mi A3 verfügt über einen leistungsfähigen 4030 mAh Akku – die bisher größte Leistungskapazität der Mi A-Serie. Durch die Kombination von längerer Akkulaufzeit mit den Effizienzvorteilen von Android One ermöglicht das Mi A3 ein zuverlässigeres und erweitertes Erlebnis für mobile Anwender. Und wenn es Zeit zum Aufladen ist, bietet das Gerät bis zu 18W Schnellladung über USB Typ-C.

Als eines der ersten Geräte, das auf der Qualcomm®️SnapdragonTM 665 Mobile Platform basiert, bietet das Mi A3 auch eine bessere Leistung, höhere Geschwindigkeit und verbesserte KI-Funktionen für diejenigen, die Funktionen wie AI Beautify und Google Lens nutzen.

Android One mit Google Assistant

Das Mi A3 läuft mit Android One und damit dem neuesten Android 9 Pie Betriebssystem. Benutzer können die neueste Google-Innovation genießen und mit dem Google Assistant, dem Digital Wellbeing Dashboard und Wind Down produktiv bleiben. Mit dem Google Assistant auf Mi A3 können Dinge ganz einfach mit der Stimme erledigt werden, ohne unterwegs, im Auto oder zu Hause die Dinge aus dem Blick zu verlieren. Sie können Fragen stellen, Ihren Zeitplan aufrufen, zu Orten navigieren, Erinnerungen einrichten, Anrufe tätigen, Text verfassen und angeschlossene Smart Home Geräte steuern – und haben dabei immer die Hände frei.

Das Mi A3 4GB+64GB kostet regulär 249,90 Euro. Die ersten 1.000 Geräte in der 64GB-Variante und in allen Farben sind am 18. September ab 13:00 Uhr exklusiv bei Amazon.de zum Preis von 199,90 Euro erhältlich. Weitere Vertriebskanäle werden folgen.