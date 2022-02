Wie zu jeder Nintendo Direct, haben auch die Fans während dem Livestream am 09. Februar 2022 gehofft, neues Material zum zweiten The Legend of Zelda: Breath of the Wild zu sehen. Auch wenn dieses Mal keine neue Information dabei war, so hatte Nintendo doch etwas Besonderes für die Fans. Xenoblade Chronicles 3, der bislang dritte Teil der JRPG Saga, erscheint im September 2022 für die Nintendo Switch. Viele Informationen zum Spiel haben wir noch nicht bekommen, der Trailer weist aber deutlich auf Geschehnisse der ersten beiden Serienteile hin, was den Auftritt bekannter Figuren wahrscheinlich macht. Auch wirkt der Stil des Spiels stärker am ersten Teil orientiert, anstatt an Xenoblade Chronicles 2.

Sobald es weitere Informationen geben wird, werdet ihr diese auf unserer Website finden. Bis dahin schaut doch gerne einmal den Trailer, welcher auf der Nintendo Direct gezeigt wurde:

Auf der offiziellen Website von Nintendo sind zumindest einige Charakterinformationen zu finden, welche wir euch alle im folgenden Abschnitt aufgelistet haben: