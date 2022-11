Die Umfrage-Ergebnisse aller beteiligten Länder

Die Beliebtheit von Videospielen innerhalb der Familie während der Feiertage ist auch ein Zeichen für eine neue Ära des Schenkens. Von den Umfrage-Teilnehmer*innen, die während den Feiertagen Geschenke machen wollen, geben 30 Prozent an, dass sie am liebsten Dinge schenken, an denen sich die ganze Familie erfreuen kann. Jimmy O. Yang, Schauspieler, Komiker und leidenschaftlicher Gamer, arbeitet in dieser Festtagssaison mit Xbox zusammen, um großartige Festtagsangebote und -Spiele für die ganze Familie zu ermöglichen – wie etwa das exklusive Xbox Series S Gilded Hunter Bundle.

„Während ich aufgewachsen bin, habe ich oft mit meiner Familie Videospiele gespielt. Dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, mit Xbox zusammenzuarbeiten“, so Yang. „Ich liebe es, mit meinen Freund*innen und meiner Familie auf der ganzen Welt über Videospiele in Kontakt zu bleiben. Das ist vor allem dann viel wert, wenn ich auf Tournee bin und jedes Mal, wenn in den Ferien viel los ist. Außerdem macht es mich stolz, wenn ich weiß, dass mein 12-jähriger Neffe mich wahrscheinlich in Fortnite besiegen kann!“