Xbox Series S und Xbox Series X: Launch am 10. November

Am 10. November erscheint Xbox Series X und Xbox Series S für 499,99 Euro/Schweizer Franken (UVP) und 299,99 Euro/Schweizer Franken (UVP) – Vorbestellungen sind ab dem 22. September möglich. Darüber hinaus wird EA Play in Partnerschaft mit Electronic Arts Teil des Xbox Game Pass Ultimate und Xbox Game Pass für PC – ohne zusätzliche Kosten. Auf Xbox Wire DACH erfährst Du weitere Details zum Launch der beiden Konsolen, Xbox Series S sowie der Erweiterung des Xbox Game Pass.

Launch von Xbox Series X und Xbox Series S

Am 10. November läutet Xbox eine neue Generation des Konsolen-Gaming ein. Freue Dich auf das leistungsstärkste, immersivste und kompatibelste Konsolen-Erlebnis der nächsten Generation und genieße die Freiheit, jederzeit und überall gemeinsam mit Deinen Freunden zu spielen. Xbox Series X ist die leistungsstärkste und kompatibelste Xbox aller Zeiten. Mit Xbox Series S reiht sich die bisher kleinste Xbox-Konsole in die Konsolenfamilie ein und bietet all das, was zur nächsten Generation des Gaming gehört:

Xbox Series S wird – genau wie Xbox Series X – von der Xbox Velocity Architecture angetrieben und unterstützt ebenfalls schnellere Ladezeiten sowie Quick Resume. Die Konsole verfügt darüber hinaus über dieselben Next-Gen-Features wie Xbox Series X, darunter HDMI 2.1, Bildwiederholraten von bis zu 120 Bildern in der Sekunde, DirectX Raytracing, Variable Rate Shading sowie Spatial Sound – inklusive Dolby Atmos und Dolby Vision über Video-Streaming-Angebote wie Disney+ und Netflix.

Xbox Series X und Xbox Series S erscheinen am 10. November für 499,99 Euro/Schweizer Franken (UVP) sowie 299,99 Euro/Schweizer Franken (UVP). Vorbestellungen sind ab dem 22. September möglich.

Noch mehr Möglichkeiten mit dem Xbox Game Pass Ultimate

Die Xbox Game Pass-Community zählt mittlerweile mehr als 10 Millionen Spieler. Die Xbox Game Pass-Bibliothek wird zukünftig um einen weiteren Service erweitert: Die EA Play-Mitgliedschaft ist pünktlich zum Weihnachtsgeschäft für Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate und PC verfügbar – ohne zusätzliche Kosten. Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder nutzen EA Play auf Xbox One, Xbox Series X und Series S sowie Windows 10 PC – Xbox Game Pass für PC-Mitglieder erhalten EA Play auf Windows 10 PC.

Zusätzlich zu den 100+ Spielen in der Xbox Game Pass-Bibliothek spielen Ultimate- und PC-Mitglieder mehr als 60 weitere EA-Titel, darunter FIFA 20, Titanfall 2 sowie Need for Speed Heat und erhalten Zugang zu populären Marken wie Battlefield, Mass Effect, Skate und Die Sims. Ultimate-Mitglieder spielen darüber hinaus einige der besten EA Play-Titel auch über Cloud Gaming auf ihren Android-Geräten – ohne zusätzliche Kosten.

Zukünftig erscheinen weitere tolle Games und Features als Teil des Xbox Game Pass für PC – der Service sowie die Xbox App verlassen ab dem 17. September den Beta-Status und sind als finale Version verfügbar.

Weitere ausführliche Details zu den Ankündigungen liest Du in den separaten Blogposts auf Xbox Wire DACH nach: